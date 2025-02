Netflix: la serie de 6 capítulos con una visión temible sobre la Inteligencia Artificial

Cassandra tiene seis capítulos, de aproximadamente 50 minutos cada uno.

“Por fin una serie entretenida que se sale de lo habitual y que engancha desde el primer momento. La vimos casi del tirón”; “Me tuvo en vilo desde el primer minuto, sin duda es un thriller psicológico muy bueno, que juega con muchas emociones y episodios que nadie buscó”; “Muy buena! Si te gusta el suspenso y el terror, esta es tu mini serie. Te mantiene conectado hasta el final. No te la pierdas, vale la pena. El tema musical final, excelente” y “La verdad, cuando empecé a ver Cassandra en Netflix casi la quito. El primer episodio se me hizo bastante aburrido, lento, y estuve a nada de dejarla. Pero menos mal que seguí, porque a partir del segundo capítulo me quedé lelo. Cada episodio me atrapó más que el anterior”, fueron algunas de las reseñas que se pueden leer en Google.

Desde que aterrizó en el gigante del streaming, Cassandra se volvió un suceso.

La serie dramática y de ciencia ficción está dirigida y escrita por Benjamin Gutsche y protagonizada por:

Lavinia Wilson , como Cassandra, la IA que controla la casa.

, como Cassandra, la IA que controla la casa. Mina Tander , como Samira, una escultora y madre de familia.

, como Samira, una escultora y madre de familia. Michael Klammer , como David, un novelista de crimen y esposo de Samira.

, como David, un novelista de crimen y esposo de Samira. Joshua Kantara , como Fynn, el hijo adolescente.

, como Fynn, el hijo adolescente. Mary Tölle , como Juno, la hija pequeña de Samira y David.

, como Juno, la hija pequeña de Samira y David. Franz Hartwig, como Horst, el esposo de Cassandra en su vida humana.

Elias Grünthal, como Peter, el hijo de Horst y Cassandra.

