lunes 25 de agosto de 2025

25 de agosto de 2025 - 17:51
Jujuy.

El Ministerio Público de la Acusación inauguró nuevas oficinas en Alto Comedero

En la nueva sede funcionarán fiscalías, áreas de asistencia a víctimas y espacios especializados.

Federico Franco
Por  Federico Franco
MPA.

MPA.

El flamante centro, ubicado en Mártires de Yavi 1.679, sector Tupac Amaru, alberga la Unidad Fiscal de Investigación Penal Preparatoria y la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo, y suma nuevas dependencias destinadas a mejorar la calidad del servicio y la cercanía con los vecinos.

Entre los principales espacios habilitados se destacan:

  • Oficina especializada para la toma de declaraciones a menores y víctimas vulnerables, mediante entrevistas especiales video-grabadas.

  • Centro de Asistencia a la Víctima, orientado a brindar acompañamiento integral y contención.

  • Dirección de Resolución Alternativa de Conflictos, que promueve soluciones pacíficas y busca reducir los impactos del delito en la comunidad.

De esta manera, las víctimas podrán acceder a un servicio integral en un único edificio, lo que permitirá mayor eficacia, rapidez y calidad en la respuesta institucional.

El acto inaugural contó con la presencia del gobernador de la Provincia, CPN Carlos Sadir, junto al procurador general del MPA, Dr. Sergio Enrique Lello Sánchez, el procurador adjunto, Dr. Ignacio Pasquini, y diversas autoridades del Poder Judicial y del Ejecutivo provincial.

En su discurso, el gobernador Sadir felicitó al organismo y remarcó la importancia de acercar la Justicia a la comunidad:

“Con la descentralización de los servicios estamos más cerca del vecino y podemos brindar respuestas rápidas y efectivas”, expresó.

Por su parte, el procurador Lello Sánchez destacó no solo la calidad de los servicios que prestarán las nuevas oficinas, sino también la ampliación de la red de buzones de denuncias anónimas por narcomenudeo, mecanismo que –según señaló– ha demostrado ser efectivo para agilizar la lucha contra el narcotráfico en la provincia.

Con estas nuevas instalaciones, el Ministerio Público de la Acusación busca dar una respuesta más eficaz y eficiente a los vecinos de Alto Comedero, uno de los barrios más poblados de Jujuy. La centralización de los servicios permitirá un acceso más ágil a la Justicia, reforzando la misión del MPA de estar presente donde más se lo necesita.

