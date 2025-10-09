Le entregaron el Premio Nobel de Literatura al autor húngaro László Krasznahorkai

El autor húngaro László Krasznahorkai recibió este jueves el Premio Nobel de Literatura 2025 , según informó la Academia Sueca , que destacó su “creación visionaria y contundente” que, aun en medio de un trasfondo de devastación apocalíptica , ratifica la fuerza transformadora del arte .

Ciencia. Se conocieron los ganadores del Premio Nobel de Física 2025: quiénes son y qué hicieron

A sus 71 años , Krasznahorkai define su obra como “la realidad examinada hasta la locura” . Su escritura se distingue por frases muy largas, con abundantes digresiones y repeticiones, un estilo que su primer traductor, George Szirtes , comparó con “un flujo de lava lento de narrativa” .

Su irrupción en las letras húngaras se produjo en 1985 con la publicación de “Tango satánico” , una novela que retrata a los habitantes de una cooperativa agrícola en ruinas en la antesala de la caída del comunismo . Ambientada en un entorno rural del sureste de Hungría , semejante a su ciudad natal de Gyula , la obra generó gran impacto y fue adaptada al cine en 1994 por el director Béla Tarr .

El Comité Nobel lo definió como “un gran escritor épico en la tradición centroeuropea” , cuya obra se inscribe en la línea de autores como Franz Kafka y Thomas Bernhard , marcada por lo absurdo y lo grotesco.

La crítica estadounidense Susan Sontag lo bautizó como el “maestro del apocalipsis” en la literatura actual luego de leer su segunda novela, “Melancolía de la resistencia” (1989). Ese relato, ambientado en una pequeña localidad húngara, narra cómo la llegada de un circo fantasmagórico que transporta el cuerpo de una ballena colosal desencadena desorden y violencia colectiva.

La Academia Sueca reconoció "su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte".

El estilo de Krasznahorkai, famoso por frases interminables, llenas de giros y sin pausas definitivas, alcanza una de sus máximas expresiones en “Guerra y Guerra” (1999), donde un archivista emprende un viaje desde Budapest hasta Nueva York en busca de un último destino.

Obras emblemáticas y evolución narrativa

En “El barón Wenckheim vuelve a casa” (2016), el autor retoma la herencia literaria al recrear al célebre “idiota” de Dostoyevski en la figura de un noble en bancarrota que retorna desde Argentina a Hungría, obsesionado con reencontrarse con la mujer que amó en su juventud.

Más recientemente, “Herscht 07769” (2021) ha sido reconocida como una de las novelas más destacadas de la literatura alemana actual. Situada en una pequeña localidad de Turingia, la obra refleja con gran detalle la tensión social que atraviesa el país, combinando episodios de violencia con la armonía de la música de Johann Sebastian Bach, en lo que el comité calificó como un libro “escrito de un solo aliento”.

Embed

Sin embargo, la producción de Krasznahorkai no se limita al tono apocalíptico. Sus recorridos por China y Japón marcaron un cambio contemplativo en su estilo literario. Esa transformación se hace evidente en su novela “Al Norte la montaña, al Sur el lago, al Oeste el camino, al Este el río” (2005): mientras “Tango satánico” retrataba la desolación del campo húngaro durante el final del comunismo, esta obra transcurre en la calma y la meditación de un monasterio en Kioto.

La obra corta, que prescinde de una estructura narrativa convencional, relata la llegada de un hombre a Kioto, supuesto descendiente de un personaje del clásico japonés del siglo XI “El cuento de Genji”. Su objetivo es descubrir un jardín secreto escondido en un templo, y la narración se convierte en una investigación minuciosa y casi obsesiva de los elementos del entorno, con detalladas descripciones de la arquitectura y la serenidad del lugar.

Krasznahorkai irrumpió en la escena literaria húngara en 1985 con su novela debut “Tango satánico”.

Exploración artística y conexiones modernas

Esta novela sirvió de antesala para “Y Seiobo descendió a la Tierra” (2008), un conjunto de 17 relatos centrados en la creación artística, organizados según la famosa secuencia matemática de Fibonacci. El comité Nobel considera esta obra, junto con sus cinco epopeyas principales, como una de las más relevantes de su trayectoria.

La crítica literaria ha ubicado a Krasznahorkai dentro de la corriente de la modernidad, estableciendo paralelos con los personajes ficticios de Jorge Luis Borges, quienes emprenden la escritura de textos imposibles o infinitamente complejos, como Pierre Menard, que reescribe palabra por palabra Don Quijote.

Antes del anuncio oficial, Krasznahorkai ocupaba el segundo lugar en las casas de apuestas, por detrás del australiano Gerald Murnane. La escritora mexicana Cristina Rivera Garza se situaba en la tercera posición, mientras que los autores argentinos César Aira y Samanta Schweblin también figuraban entre los principales candidatos.

El Comité Nobel lo describió como “un gran escritor épico en la tradición centroeuropea” que sigue la línea de Franz Kafka y Thomas Bernhard.

Posicionamiento previo y contexto del Nobel

El galardón de literatura es el cuarto en revelarse esta semana, luego de los premios Nobel de Medicina, Física y Química. El Nobel de la Paz se anunciará el próximo viernes.

El año pasado, la escritora surcoreana Han Kang hizo historia al convertirse en la primera autora de su país en obtener el galardón. Entre los ganadores más recientes se encuentran el noruego Jon Fosse (2023), la francesa Annie Ernaux (2022) y el escritor tanzano-británico Abdulrazak Gurnah (2021).

El estilo narrativo de Krasznahorkai se distingue por sus largas oraciones sinuosas sin puntos finales, una técnica que se aprecia especialmente en “Guerra y Guerra”.

El reconocimiento incluye un premio en efectivo de 11 millones de coronas suecas (aproximadamente 1,2 millones de dólares), acompañado de una medalla de oro de 18 quilates y un diploma oficial. La ceremonia de entrega se celebrará el 10 de diciembre en Estocolmo, fecha que recuerda el aniversario del fallecimiento de Alfred Nobel, el industrial sueco inventor de la dinamita y fundador de estos premios en 1896.