miércoles 10 de diciembre de 2025

10 de diciembre de 2025 - 19:46
Conflicto.

Estados Unidos incautó un buque petrolero de Venezuela y crece la tensión en el Caribe

El Gobierno de Donald Trump confirmó la confiscación de un petrolero sancionado frente a Venezuela, una medida que intensifica la presión sobre Nicolás Maduro.

Federico Franco
Por  Federico Franco
EE.UU. incautó un petrolero venezolano.

EE.UU. incautó un petrolero venezolano.

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela escaló este miércoles luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara la intercepción e incautación de un buque petrolero sancionado frente a las costas venezolanas. Según informó la agencia AP, el mandatario reveló la operación durante una mesa redonda con empresarios y funcionarios.

“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un gran petrolero, muy grande —el más grande jamás incautado, de hecho”, afirmó Trump ante la prensa. “Y están pasando otras cosas, lo verán más adelante”, agregó, dejando entrever futuras acciones.

Hasta el momento, la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) no emitió ningún comunicado oficial sobre el incidente.

Impacto en las exportaciones de petróleo

De acuerdo con la agencia Bloomberg, la incautación podría generar nuevas dificultades para la exportación de crudo venezolano, uno de los pilares económicos del gobierno chavista. La operación estadounidense podría desalentar a otros transportistas de cargar petróleo venezolano por temor a sanciones o confiscaciones.

Maduro y Donald Trump
Nicol&aacute;s Maduro y Donald Trump.

Nicolás Maduro y Donald Trump.

Un día marcado por la presión política

El episodio ocurre en una jornada particularmente sensible para Venezuela: en Oslo, se celebró la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la dirigente opositora María Corina Machado, quien no asistió al evento pero aseguró que viajará a Noruega en las próximas horas.

El gobierno estadounidense volvió a elevar el tono contra Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar una red internacional de narcotráfico como supuesto jefe del llamado Cartel de los Soles, acusación que Caracas rechaza categóricamente.

Operativos militares y advertencias cruzadas

Desde septiembre, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han hundido más de 20 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, presuntamente cargadas con droga. El saldo oficial menciona más de 80 personas fallecidas en esos operativos.

Trump advirtió que “pronto” comenzarán acciones dentro del territorio venezolano, mientras que Maduro llamó a sus ciudadanos a “unirse contra las amenazas estadounidenses” y a prepararse en milicias ciudadanas.

