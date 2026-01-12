Polémica decisión en Salta: otorgaron domiciliaria a acusados por narcotráfico y homicidio

Una decisión judicial adoptada durante la feria volvió a poner bajo la lupa una causa de alto impacto penal en Salta . La jueza de Impugnación en feria, Virginia Solórzano , resolvió otorgar prisión domiciliaria a tres hombres imputados en una investigación que involucra narcotráfico, consumo de estupefacientes y la muerte de una mujer de 25 años.

El caso se remonta a septiembre de 2025, cuando la joven fue trasladada en estado crítico al centro de salud de Villa Primavera . Según la investigación, había estado reunida con un grupo de personas en un contexto donde se habría producido consumo de drogas. Días después, la mujer murió, lo que dio inicio a una pesquisa integral para reconstruir lo ocurrido y determinar responsabilidades penales.

Desde entonces, la causa avanzó con distintas medidas probatorias y derivó en imputaciones de extrema gravedad , al considerar que los hechos se dieron en el marco de una estructura organizada dedicada a la comercialización de estupefacientes.

Polémica decisión judicial en Salta (Foto ilustrativa) Polémica decisión judicial en Salta (Foto ilustrativa)

Los cargos contra los imputados

Uno de los acusados, de 26 años, enfrenta una amplia batería de delitos: facilitación de estupefacientes a título gratuito, facilitación de un lugar para el consumo, homicidio culposo, coacción y comercialización de estupefacientes agravada por la participación de tres o más personas, todo en concurso real.

Un segundo imputado, de 29 años, está acusado por facilitación de estupefacientes, facilitación de lugar para el consumo y homicidio culposo, mientras que el tercero, de 21 años, fue señalado como coautor del delito de comercialización de estupefacientes agravada, también en el marco de una organización criminal.

La oposición del Ministerio Público

Durante la audiencia de revisión de la prisión preventiva, el fiscal penal de Impugnación 3 en feria, Ramiro Ramos Ossorio, se opuso de manera expresa al otorgamiento de medidas alternativas. Advirtió que conceder arresto domiciliario en esta etapa podría comprometer el desarrollo de una investigación que aún no está cerrada.

El fiscal remarcó que, si bien ya se incorporaron pruebas relevantes, restan diligencias clave, y alertó sobre el impacto procesal que podría generar la domiciliaria en una causa compleja, con pluralidad de imputados y un posible entramado criminal más amplio.

La decisión judicial en Salta

Pese a esos planteos, la jueza Solórzano resolvió hacer lugar parcialmente a los recursos de apelación de las defensas y dispuso la prisión domiciliaria de los tres imputados, una vez que se verifiquen las condiciones necesarias para su cumplimiento.