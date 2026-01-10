Salta: cuánto costarán los trámites del Registro Civil desde el lunes

El Registro Civil de Salta aplicará desde el lunes una actualización en los aranceles vinculados a matrimonios, uniones convivenciales y expedición de actas. El ajuste se realiza como consecuencia del incremento de la Unidad Tributaria provincial.

Según informaron desde el organismo, los nuevos montos regirán únicamente para los trámites que se inicien a partir de esa fecha. En cambio, aquellos procedimientos ya abonados conservarán los valores vigentes al momento del pago, sin diferencias adicionales.

Las celebraciones religiosas o civiles realizadas dentro del horario laboral continuarán siendo gratuitas. En los casos que se soliciten fuera del horario habitual, el arancel para matrimonios en días inhábiles será de $110.400 , mientras que las ceremonias fuera del Registro Civil tendrán un costo de $168.000 .

Documentación y actas en Salta

También habrá actualización en los costos de expedición de documentación. Las actas tendrán un arancel de $6.000, mientras que la modalidad exprés costará $24.000.

Trámites ya abonados y vigencia

La actualización alcanzará a los matrimonios cuya celebración esté prevista con posterioridad al 12 de enero de 2026, siempre que no hayan sido pagados previamente. Desde el organismo remarcaron que los trámites abonados con anterioridad mantendrán el valor ya cancelado.

Motivo del ajuste

Desde el Registro Civil explicaron que la modificación tarifaria no responde a una decisión del organismo, sino al incremento de la Unidad Tributaria dispuesto por la Dirección General de Rentas de Salta, mecanismo que impacta en distintos tributos provinciales.