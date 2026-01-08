Lo buscaban por homicidio y robos en Salta y Jujuy, pero lo atraparon en Chaco

Un hombre de 30 años, oriundo de Salta , fue detenido en la provincia de Chaco durante un control de rutina sobre la ruta nacional 16, a la altura del kilómetro 59,8, en el puesto de Makallé, según detalló Diario Chaco .

El procedimiento que atrapó al presento delincuente acusado de varios hechos, se concretó cerca de las 11 de la mañana, cuando efectivos policiales detuvieron su marcha para identificarlo y chequear sus antecedentes en los sistemas federales.

Al ingresar sus datos en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SiFCOP), los agentes detectaron que registraba seis pedidos de captura emitidos por la Justicia de Jujuy , de los cuales cinco eran por robos y uno por hurto.

Luego, al ser verificado en el Sistema de Gestión Biométrica, se advirtió además que el hombre era buscado en el marco de una causa por supuesto homicidio en Salta, con orden atribuida al Juzgado Formal N° 1 de esa provincia.

Tras la confirmación de los requerimientos judiciales, el sospechoso fue trasladado a la Comisaría de Makallé, donde quedó demorado y a disposición de la Justicia para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Fuentes del procedimiento indicaron que, a partir de esta detención, se activan las coordinaciones entre las jurisdicciones para definir los pasos procesales vinculados a los pedidos vigentes en Jujuy y Salta y poder trasladarlo a estas provincias.

Salta bajo un fuerte temporal

Rosario de Lerma, una de las ciudades de la provincia vecina de Salta otra vez bajo el agua. La Ruta Nacional 68 sufrió cortes, inundaciones y el agua arrastró al menos tres vehículos. En tan sólo una hora cayeron más de 90 milímetros de agua, inundando gran parte de la ciudad de Rosario de Lerma, con imágenes realmente impactantes.

Temporal en el Valle de Lerma

Las intensas lluvias causaron serios inconvenientes con anegamientos, cortes totales de rutas y complicaciones en varios municipios. El fuerte caudal de agua caído en poco tiempo dejó vehículos varados e interrumpió la circulación, afectando principalmente a Rosario de Lerma, La Florida y corredores viales aledaños, tal como pronosticaron las autoridades.

Uno de los sectores más comprometidos fue la Ruta Nacional 68, donde múltiples tramos quedaron inundados por el desborde de canales y arroyos locales. La Policía informó que no se registraron desbordes de ríos mayores, pero los canales menores superaron su capacidad, paralizando el tránsito vehicular en ambas direcciones.