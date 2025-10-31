Detienen a una mujer que tenía pedido de captura en Palpalá

Una mujer de 38 años fue detenida por personal del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 8, durante un operativo realizado el miércoles 30 de octubre en el barrio San José de Palpalá en el marco de una intervención por presunta venta de drogas.

El procedimiento se inició a las 09:00 horas, tras un llamado anónimo que alertó sobre movimientos sospechosos en la calle Huacalera.

Al llegar al lugar, los uniformados no hallaron estupefacientes, pero identificaron a tres personas que se encontraban en la zona.

Orden judicial vigente Durante la verificación de datos en el sistema CIAC, los efectivos confirmaron que una de las personas registraba una orden de comparendo vigente. La medida judicial tenía fecha del 4 de agosto de 2025 y estaba relacionada con delitos de lesiones leves y hurto.

Con la autorización de la jefatura zonal, la mujer fue aprehendida y trasladada a la Comisaría Seccional 47, donde permanece alojada a disposición del magistrado interviniente. Otras personas identificadas Los otros dos sujetos identificados durante el procedimiento no presentaban requerimientos judiciales. Uno de ellos mantenía medidas restrictivas, entre ellas la prohibición de acercamiento y la prohibición de salir del país o la provincia. El operativo, que se desarrolló sin incidentes, forma parte de los controles preventivos permanentes que la Policía de Jujuy ejecuta en diferentes barrios del interior provincial.

