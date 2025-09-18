jueves 18 de septiembre de 2025

18 de septiembre de 2025 - 12:06
Servicios.

Cortes de luz para el viernes 19 de septiembre: mirá horarios y lugar

Mañana viernes 19 de septiembre habrá cortes programados de luz en barrios de San Salvador de Jujuy y La Quiaca por tareas de mantenimiento desde las 8hs.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Corte de luz
Este viernes habrá cortes de luz programados en Rodeo y San Salvador de Jujuy

Este viernes habrá cortes de luz programados en Rodeo y San Salvador de Jujuy

Este viernes habrá cortes de luz programados en Rodeo y San Salvador de Jujuy

Este viernes habrá cortes de luz programados en Rodeo y San Salvador de Jujuy

Atención.

Tránsito.

Desde EJESA informaron que las interrupciones se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica, con el objetivo de optimizar el servicio y brindar mayor seguridad y calidad a los usuarios.

corte de luz
Este viernes habrá cortes de luz programados en Rodeo y San Salvador de Jujuy

Este viernes habrá cortes de luz programados en Rodeo y San Salvador de Jujuy

Corte de luz en San Salvador de Jujuy

  • Fecha: viernes 19 de septiembre
  • Hora: 8:00 a 09:00
  • Zona: B° Alto Comedero -Loteo Che Guevara- y aledaños

Los vecinos de San Salvador de Jujuy experimentarán una interrupción en el suministro eléctrico en el Loteo Che Guevara ubicado en barrio Alto Comedero y zonas aledañas. El corte está previsto desde las 8:00 a 9:00 horas. En la zona se ajustará el voltaje de salida de un transformador de potencia, el cual permite regular el voltaje suministrado a los usuarios.

corte de luz
Este viernes habrá cortes de luz programados en Rodeo y San Salvador de Jujuy

Este viernes habrá cortes de luz programados en Rodeo y San Salvador de Jujuy

Corte de luz en La Quiaca

  • Fecha: 19 de septiembre
  • Horario: 8:00 hasta 15:00
  • Zona: Interrupción Programada en zona de Rodeo y aledaños

En la localidad de La Quiaca, el corte de luz será en la zona de Rodeo y aledañas, desde las 10 de la mañana hasta las 15:00 horas. En esta zona, los trabajos se centrarán en el despeje arbóreo de las líneas eléctricas para evitar interrupciones y asegurar un servicio más confiable para el barrio. Además se reemplazarán postes dañados.

