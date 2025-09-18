Cortes de luz para el viernes 19 de septiembre: mirá horarios y lugar

Este viernes habrá cortes de luz programados en Rodeo y San Salvador de Jujuy Este viernes habrá cortes de luz programados en Rodeo y San Salvador de Jujuy

Este viernes 19 de septiembre se llevarán adelante cortes programados en el suministro de energía eléctrica que afectarán a distintos barrios de San Salvador de Jujuy y la ciudad de La Quiaca. La medida fue anunciada por la empresa distribuidora con el fin de realizar trabajos de mantenimiento en la red.

Desde EJESA informaron que las interrupciones se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica, con el objetivo de optimizar el servicio y brindar mayor seguridad y calidad a los usuarios.

corte de luz Este viernes habrá cortes de luz programados en Rodeo y San Salvador de Jujuy Corte de luz en San Salvador de Jujuy Fecha: viernes 19 de septiembre

Hora: 8:00 a 09:00

Zona: B° Alto Comedero -Loteo Che Guevara- y aledaños

Los vecinos de San Salvador de Jujuy experimentarán una interrupción en el suministro eléctrico en el Loteo Che Guevara ubicado en barrio Alto Comedero y zonas aledañas. El corte está previsto desde las 8:00 a 9:00 horas. En la zona se ajustará el voltaje de salida de un transformador de potencia, el cual permite regular el voltaje suministrado a los usuarios.

corte de luz Este viernes habrá cortes de luz programados en Rodeo y San Salvador de Jujuy Corte de luz en La Quiaca Fecha: 19 de septiembre

Horario: 8:00 hasta 15:00

Zona: Interrupción Programada en zona de Rodeo y aledaños En la localidad de La Quiaca, el corte de luz será en la zona de Rodeo y aledañas, desde las 10 de la mañana hasta las 15:00 horas. En esta zona, los trabajos se centrarán en el despeje arbóreo de las líneas eléctricas para evitar interrupciones y asegurar un servicio más confiable para el barrio. Además se reemplazarán postes dañados. Canales de contacto Sitio web : ejesa.com.ar

: ejesa.com.ar Línea de teléfono: 0800 888 0077

0800 888 0077 Asistente virtual: VOLT

VOLT SMS: 50150

50150 Whastapp: 388 4613738

388 4613738 Email: [email protected]

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.