viernes 07 de noviembre de 2025

7 de noviembre de 2025 - 09:16
Servicios.

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

En la jornada de este viernes 7 de noviembre se registra interrupción del servicio de luz en el interior de la provincia por mejoras programadas.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Cortes de luz en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Cortes de luz en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Este viernes 7 de noviembres, la empresa EJESA realizará una interrupción del servicio de energía en zonas de Palma Sola.

Se llevarán adelante trabajos para un aumento significativo en la capacidad del suministro eléctrico y así mejorar la calidad del servicio, reducir las caídas de tensión y cortes de energía.

El equipo técnico realizará tareas que requieren una interrupción temporal del suministro en sectores de Palma Sola de 9 a 14hs.

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas
Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Cortes programados de luz por mejoras en el servicio:

  • Palma Sola: El Fuerte, Villamontes y zonas aledañas.
  • Horario estimado: de 9:00 a 14:00 hs. aproximadamente.

El suministro se restablecerá automáticamente una vez finalizadas las tareas por lo que es pertinente tomar los recaudos para la situación como desenchufar los artefactos eléctricos.

Estas mejoras forman parte del plan de inversión y mantenimiento para optimizar la calidad del servicio eléctrico.

