Cortes de luz en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa) Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Este viernes 7 de noviembres, la empresa EJESA realizará una interrupción del servicio de energía en zonas de Palma Sola.

Se llevarán adelante trabajos para un aumento significativo en la capacidad del suministro eléctrico y así mejorar la calidad del servicio, reducir las caídas de tensión y cortes de energía.

El equipo técnico realizará tareas que requieren una interrupción temporal del suministro en sectores de Palma Sola de 9 a 14hs.

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas Cortes programados de luz por mejoras en el servicio: Palma Sola: El Fuerte, Villamontes y zonas aledañas.

El Fuerte, Villamontes y zonas aledañas. Horario estimado: de 9:00 a 14:00 hs. aproximadamente. El suministro se restablecerá automáticamente una vez finalizadas las tareas por lo que es pertinente tomar los recaudos para la situación como desenchufar los artefactos eléctricos.

Estas mejoras forman parte del plan de inversión y mantenimiento para optimizar la calidad del servicio eléctrico. Canales de contacto Sitio web : ejesa.com.ar

: ejesa.com.ar Línea de teléfono: 0800 888 0077

0800 888 0077 Asistente virtual: VOLT

VOLT SMS: 50150

50150 Whastapp: 388 4613738

388 4613738 Email: [email protected]

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.