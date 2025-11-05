miércoles 05 de noviembre de 2025

5 de noviembre de 2025 - 10:41
Servicios.

Corte de luz en el Ramal: un camión dañó la línea de media tensión del alimentador "El Quemado"

El alimentador El Quemado salió de servicio a raíz de desperfectos causados por un camión dejando sin luz a la zona del Ramal jujeño.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La empresa distribuidora de energía reportó la salida de servicio del alimentador “El Quemado”, lo que provoca interrupciones del suministro de luz en Fraile Pintado, Chalican, Palo Blanco, La Bajada y El Quemado.

Según informaron, el motivo de la falla fue el daño a la línea de media tensión provocado por un camión. A partir de ese incidente se activó el protocolo de emergencia y se enviaron cuadrillas técnicas al recorrido para detectar con precisión el punto afectado.

La prestadora indicó que el personal se encuentra trabajando en la traza del alimentador para ejecutar las maniobras de reparación y reposición del servicio de manera segura y progresiva.

Salió de servicio el alimentador “El Quemado”

Zonas afectadas:

  • Fraile Pintado,
  • Chalican,
  • Palo Blanco,
  • La Bajada
  • El Quemado.
Recomendaciones por el corte de luz

Mientras se realizan las tareas, recomiendan a usuarios y usuarias desconectar los artefactos que no sean de primera necesidad, a fin de proteger equipos eléctricos y colaborar con la estabilidad del sistema cuando se restablezca la energía.

Una vez identificada la totalidad de los daños, se avanzará con las labores de reparación y las pruebas de energización. La normalización será escalonada, priorizando la seguridad de las cuadrillas y de la comunidad.

La empresa recordó que, ante situaciones de riesgo (cables caídos, postes inclinados, chispas), se debe evitar el contacto, señalizar el lugar y avisar de inmediato a los canales de guardia de la distribuidora o a emergencias.

Se sugiere mantener dispositivos cargados, linternas a mano y consumo racional hasta la recuperación total del servicio. Ante novedades, la compañía informará por sus vías oficiales.

Canales de contacto

