jueves 02 de octubre de 2025

2 de octubre de 2025 - 20:39
Energía.

Corte de luz en localidades de Ledesma por un incendio forestal

Un incendio forestal ocasionó un corte de luz en varias localidades del departamento Ledesma. Trabajan para restablecer el servicio.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
EJESA confirmó que un incendio forestal durante los últimos minutos ocasionó problemas en una línea de Media Tensión que afectó un distribuidor que provee del servicio a varias localidades de Ledesma.

Detallaron que a las 19:50 el fuego ocasionó el corte de dos conductores de Media Tensión, afectando el Distribuidor Chalicán, que abastece las zonas de Colonia 8 de septiembre, Chalicán, El Quemado y parte de Fraile Pintado.

Destacaron que personal técnico de la empresa se encuentra en la zona a la espera de su sofocamiento de las llamas para poder avanzar, con todas las medidas de seguridad y prevención necesarias para recorrer la línea, realizar el control de daños sobre las estructuras y el cambio de los conductores quemados.

Corte de luz

La empresa EJESA comunicó que el corte de luz se producirá entre las 08:00 y las 14:00 horas aproximadamente de este viernes 3 de octubre, afectando a lugares de la localidad de Palpalá. El sector afectado por los cortes programados comprende Remate Grande, Carahunco y zonas aledañas.

En ese sentido, informaron que "realizaremos un despeje arbóreo en líneas eléctricas para asegurar un servicio más seguro, confiable y con menos interrupciones en tu zona. Además reemplazaremos postes, crucetas y refuerzo de puentes, garantizando la seguridad y confiabilidad de la red eléctrica".

EJESA recordó a los usuarios que estas tareas forman parte de su plan de mejoras programadas y que, una vez finalizadas, permitirán optimizar el servicio en la zona.

