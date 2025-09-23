Se quemaron más de 50 hectáreas en Pozuelos por un descuido humano

Un incendio forestal de gran magnitud se desató en el paraje de Pozuelos, dentro del departamento Rinconada, muy cerca del Monumento Natural. Según las primeras investigaciones, el foco ígneo habría sido provocado por el descuido de un poblador de la zona.

Rápida respuesta inicial El fuego fue detectado alrededor de las 8:30 por personal del área protegida, quienes actuaron de inmediato junto a brigadistas y guardaparques. Con vehículos, un acoplado cisterna con agua y motobomba, lograron contener el avance de las llamas en las primeras horas, mientras se organizaban refuerzos.

55 hectáreas bajo impacto Mediante relevamientos fotogramétricos realizados con una Aeronave Pilotada a Distancia (RPA), se estimó que el incendio afectó aproximadamente 55 hectáreas de la reserva natural.

Trabajo conjunto para sofocar el fuego Durante la tarde se sumaron efectivos de la Brigada de Incendios Forestales de Jujuy con base en Humahuaca, Bomberos Voluntarios de Abra Pampa, la Policía de la Provincia y vecinos de la comunidad. Tras una ardua jornada de trabajo, el siniestro fue finalmente controlado cerca de las 18:30. Llamado a la responsabilidad Desde las autoridades ambientales remarcaron la necesidad de extremar cuidados y evitar prácticas de riesgo que pongan en peligro los ecosistemas protegidos de la provincia, dado que la mayoría de los incendios en zonas rurales tienen origen en la acción humana.

