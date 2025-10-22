EJESA alertó por estafas que usan su nombre e imagen: cómo operan y qué hacer

La Empresa Jujeña de Energía S.A. (EJESA) alertó a la comunidad sobre la proliferación de maniobras fraudulentas que utilizan su nombre e imagen institucional para engañar a usuarios y obtener datos personales o pagos ilegítimos.
Según informó la compañía, los intentos de estafa se presentan de distintas formas:
- Páginas falsas que simulan ser canales oficiales y prometen descuentos en facturas o “subsidios” a cambio de datos o transferencias.
- Anuncios pagos en redes sociales que redirigen a números de WhatsApp no autorizados.
- Llamadas telefónicas de supuestos empleados que piden información sensible.
- Perfiles apócrifos que envían solicitudes de amistad o siguen a usuarios haciéndose pasar por la empresa.
La empresa remarcó que no solicita claves, contraseñas, códigos de validación, números de tarjeta ni transferencias por fuera de sus canales oficiales. Ante cualquier duda, recomendó cortar el contacto y verificar la información directamente en sus vías habituales de atención.
Las víctimas preferidas de los delincuentes son jubilados y pensionados, y se les recomienda no compartir información bancaria, no ingresar a enlaces maliciosos o validar códigos enviados a su celular, ya que así los delincuentes obtienen la información que necesitan para concretar el fraude.
Consejos de EJESA para evitar el fraude
- No compartir datos personales ni bancarios por enlaces o números no oficiales.
- Evitar ingresar a enlaces sospechosos o permitir accesos remotos a sus dispositivos.
- No realizar pagos fuera de los medios autorizados por EJESA.
- Verificar siempre que las comunicaciones provengan de canales oficiales publicados en la Web de la Compañía: www.ejesa.com.ar
- Recordar que EJESA no solicita amistad, ni sigue a usuarios desde sus redes sociales oficiales.
Ante cualquier contacto dudoso, también recomiendan que si es una llamada, cortar la comunicación, si es una página, perfil o publicación en redes sociales, reportar en la misma plataforma como estafa y si es por WhatsApp o mensaje de texto, no responder.
Cualquiera de estos hechos, se deben denunciar ante la División de Defraudación y Estafa, ubicada en Avenida Ricardo Balbín 1015, B° Chijra, San Salvador de Jujuy. “Nunca enviamos códigos ni solicitamos datos bancarios, contraseñas ni pagos por enlaces externos, publicidades en redes sociales o llamados, por canales no oficiales”, agregaron desde EJESA.
