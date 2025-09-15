lunes 15 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de septiembre de 2025 - 10:53
Estafas.

"El grooming y las estafas digitales son hoy las principales amenazas", advirtió el secretario de Seguridad

Se realizan jornadas de capacitación sobre ciberseguridad en Jujuy. Autoridades y expertos alertaron sobre el crecimiento de estafas telefónicas y grooming.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La pandemia trajo una explosi&oacute;n de ciberdelitos.

La pandemia trajo una explosión de ciberdelitos.

En la región norte del país y en Latinoamérica se viene trabajando fuerte en las cuestiones vinculadas a la ciberseguridad Jorge Martin Vila - analista y experto en ciberseguridad

"En la región norte del país y en Latinoamérica se viene trabajando fuerte en las cuestiones vinculadas a la ciberseguridad" Jorge Martin Vila - analista y experto en ciberseguridad

Grooming “Antes casi no se denunciaba. Hoy, a partir de la capacitación, de la educación y de la concientización a la familia, se conoce más del tema” (imagen realizada con IA) &nbsp;

Grooming

“Antes casi no se denunciaba. Hoy, a partir de la capacitación, de la educación y de la concientización a la familia, se conoce más del tema”

(imagen realizada con IA)

 

El avance de los delitos digitales preocupa en la región y Jujuy no es la excepción. Con ese diagnóstico, desde el Ministerio de Seguridad de la provincia se organizaron dos jornadas de capacitación en ciberseguridad y cibercrimen, con especialistas invitados desde Buenos Aires. “Hemos organizado con la Brigada de Investigaciones y la Policía de Jujuy estas jornadas de trabajo por el tema de ciberseguridad ”, explicó el secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro.

Lee además
El grooming, un peligro latente de internet que aumentó en pandemia.
Secretaría de Niñez.

Grooming en Jujuy: 5 denuncias en lo que va del año
El grooming no deja de crecer en Argentina.
Internet.

5 denuncias de Grooming en Jujuy en 2025: números que alarman

Estafas telefónicas y el grooming en Jujuy: "son las problemáticas más recurrentes"

El funcionario señaló que las estafas telefónicas y el grooming son las problemáticas más recurrentes. “Considerablemente han aumentado. El grooming ha avanzado mucho en los adolescentes, en las escuelas, así que son las dos principales problemáticas”, afirmó.

Si bien aclaró que todavía no existen estadísticas comparativas, Pulleiro reconoció que las denuncias se multiplicaron en los últimos años: “Antes casi no se denunciaba. Hoy, a partir de la capacitación, de la educación y de la concientización a la familia, se conoce más del tema”.

grooming
Grooming “Antes casi no se denunciaba. Hoy, a partir de la capacitación, de la educación y de la concientización a la familia, se conoce más del tema” (imagen realizada con IA)

Grooming

“Antes casi no se denunciaba. Hoy, a partir de la capacitación, de la educación y de la concientización a la familia, se conoce más del tema”

(imagen realizada con IA)

El secretario también remarcó la necesidad de inversión tecnológica para enfrentar el fenómeno: “Siempre estamos escasos de recursos. Todo lo que tiene que ver con la investigación de ciberdelitos necesita una inversión importante. Son aplicaciones y software costosos que permiten detectar vulnerabilidades y defendernos de los hackers”.

Uno de los puntos que genera especial atención es la inteligencia artificial. Pulleiro advirtió que “suplanta identidades y permite hacer un montón de cosas para las que todavía no estamos totalmente preparados”. Por eso destacó la importancia de capacitar al personal policial y judicial frente a este escenario.

En el mismo encuentro participó el analista en ciberseguridad Jorge Martin Vila, quien subrayó que Argentina está “muy bien posicionada en la región en materia de lucha contra el cibercrimen”. A nivel local, explicó que los delitos más frecuentes en el norte del país están vinculados al grooming, a la trata de menores y a las estafas digitales.

Jorge Martin Vila - analista y experto en ciberseguridad

"En la región norte del país y en Latinoamérica se viene trabajando fuerte en las cuestiones vinculadas a la ciberseguridad" Jorge Martin Vila - analista y experto en ciberseguridad

"El ciberespacio genera anonimato y eso potencia la acción del delincuente", analista y experto en ciberseguridad

El ciberespacio genera anonimato y eso potencia la acción del delincuente. Desde la captación hasta la comercialización de víctimas, las nuevas tecnologías facilitan la trata de menores”, aseguró Vila.

Respecto a la prevención, insistió en el rol de las familias: “La concientización intrafamiliar es clave para que los chicos estén atentos a los signos del grooming. La escuela también es importante, pero los primeros que deben brindar información y contención son los padres”.

Tanto autoridades provinciales como especialistas coincidieron en que la capacitación, la concientización social y la inversión en tecnología son las claves para enfrentar un fenómeno que crece en la región y que afecta de manera directa a adolescentes y familias.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Grooming en Jujuy: 5 denuncias en lo que va del año

5 denuncias de Grooming en Jujuy en 2025: números que alarman

Crecimiento del grooming en Jujuy: cómo cuidar a los niños en casa y en la escuela

Guía de intervención rápida: cómo actuar ante posibles casos de grooming

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, sábado 13 de septiembre

Lo que se lee ahora
¿Llegan las lluvias a Jujuy?: así va a estar el clima durante esta semana
Atención.

¿Llegan las lluvias a Jujuy?: así va a estar el clima durante esta semana

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Todas las elegidas en la Elección Capital
Ciudad Cultural.

María Victoria Zamar del Colegio Santa Bárbara, es la nueva Representante de Capital

Algunas reinas capitales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
Ranking.

El ranking de colegios con más reinas capitales en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

ANMAT prohíbe la venta de un queso cremoso por falta de controles sanitarios ¿Cuál es?
Salud.

ANMAT prohíbe la venta de un queso cremoso por falta de controles sanitarios ¿Cuál es?

Algunas reinas capitales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. video
Jujuy.

Cómo quedó el ranking de colegios con más reinas capitales en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

El nuevo parte médico de Thiago Medina que sigue en estado crítico
Salud.

El nuevo parte médico de Thiago Medina que sigue en estado crítico

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel