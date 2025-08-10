Ciberdelitos en Jujuy: más de 580 causas en los últimos cinco años

Según datos del Ministerio Público de la Acusación, la Fiscalía especializada en Ciberdelitos en Jujuy registró 582 causas judiciales por delitos informáticos entre enero de 2021 y agosto de 2025.

Canal 4. Hoy en Sin Límites conocé todo sobre las estafas en créditos prendarios

Podcast. Crecen las estafas en Marketplace y la clonación de whatsapp

Aunque el año 2021 concentró el mayor número de denuncias, con más de 200 causas, los siguientes años mantuvieron cifras preocupantes que demuestran que el ciberdelito sigue siendo una modalidad delictiva vigente, especialmente en contextos de mayor digitalización.

En relación a las acciones penales, 12 personas fueron detenidas por estar involucradas en diferentes modalidades de ciberdelito. Estas incluyen estafas virtuales, fraudes bancarios, suplantación de identidad en redes sociales, extorsiones digitales y otros delitos vinculados al uso indebido de tecnologías.

Las autoridades judiciales reiteraron la importancia de denunciar cualquier hecho sospechoso al 911 o acercarse a la Dirección de Investigaciones o a la Agencia de Delitos Complejos. ubicado en calle Independencia 169, en el horario de 7:00 22:00 horas.

Cifras de estafas informáticas en Jujuy

En lo que va de este 2025, desde la Agencia de Delitos Complejos de la provincia de Jujuy llevan contabilizados alrededor de 270 denuncias de estafas en sus diversas ramificaciones.