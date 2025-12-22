La campaña "Sin casco no ingresas" agrega sanciones: cuáles serán

La campaña de prevención vial “ Sin casco no ingresas ” que comenzó este lunes con la prohibición de ingresar por los puentes si no tienen el caso, en el marco de la idea de prevención y comunicación, ahora profundiza las sanciones para los motociclistas infractores.

Actualización. Cuál es el monto de las multas por no usar casco o cinturón en Jujuy

El director de Tránsito y Transporte Fernando Frías explicó que “ hasta ahora llevamos demoradas alrededor de 15 motocicletas ; lo que sí se ve es que los vecinos circulan usando más el casco, son contados los casos de personas que quieren ingresar al casco céntrico sin usar este elemento tan importante del manejo de la motocicleta”.

Detalló que durante los controles también se solicita la documentación correspondiente de la moto, detectándose infracciones como la falta de licencia de conducir o la ausencia de trámite del registro automotor para la placa identificatoria, además de irregularidades en las cédulas.

Frías remarcó que el operativo tiene un fin preventivo y de cuidado de la vida, “este operativo apunta a la seguridad de los motociclistas, tanto para el conductor como el acompañante, porque la obligación es para ambos, así que recomendarles que usen el casco, que es un bien para ellos nada más”.

Nueva etapa “Sin casco no ingresas”

El funcionario confirmó que el operativo ingresó en una nueva fase. “Estamos iniciando con otra etapa. Ahora directamente toda aquella motocicleta, en la que sus conductores circulen sin casco, se procede a detenerla y trasladar al canchón municipal”.

Recordó cuáles son las condiciones obligatorias para circular, “los requisitos obligatorios para la circulación en motocicleta son los mismos que al circular con un vehículo automóvil: licencia de conducir, cédula y seguro; además, en el caso de las motocicletas, tanto el conductor como el acompañante tienen que usar el casco de seguridad que esté homologado y en condiciones”.