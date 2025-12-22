lunes 22 de diciembre de 2025

22 de diciembre de 2025 - 18:02
Trabajos de emergencia de Agua Potable en Volcán y Tumbaya: cuándo y a qué hora

Este martes 23 de diciembre se realizan trabajos de emergencias con interrupción del servicio de Agua Potable en Volcán y Tumbaya.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
A través de sus redes sociales, Agua Potable de Jujuy S.E. anunció que durante el transcurso de este martes 23 de diciembre se llevarán adelante trabajos de emergencia con interrupción del servicio de Agua Potable en dos zonas: Volcán y Tumbaya.

La zona afectada por los trabajos que efectúa personal de Agua Potable, será el barrio San Francisco en su totalidad, por lo que se están llevado adelante los mecanismos pertinentes para brindar el suministro necesario a los vecinos.

Agua Potable de Jujuy informó que el corte del servicio se efectuará desde las 8 de la mañana a las 13 y la medida responde a la necesidad de realizar tareas estratégicas de empalme en "Obra Nueva Huajra", una mejora fundamental para optimizar la distribución en la zona.

Comunicado de Agua Potable

Desde la empresa solicitan a los vecinos del barrio mencionado a hacer un uso razonable del servicio de agua potable a fin de evitar la sobredemanda mientras se realizan los trabajos correspondientes.

Agua Potable - comunicado

