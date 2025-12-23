martes 23 de diciembre de 2025

23 de diciembre de 2025 - 09:38
Transporte.

La Rioja: detectan un colectivo que viajaba a La Quiaca con pasajeros hacinados

El colectivo llevaba 61 pasajeros, varios sin asiento, y fue detenido en La Rioja por faltas graves en seguridad y documentación.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Colectivo en La Rioja
El control tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 38, en el cruce con la Ruta Nacional 74, un punto estratégico utilizado de manera frecuente para la verificación de unidades de transporte de larga distancia. Allí, los inspectores procedieron a revisar el estado del vehículo, la documentación del servicio y la situación de los pasajeros.

Tras confirmar las infracciones, el micro fue desafectado y se labraron las actas correspondientes a la empresa responsable del servicio.

Pasajeros parados y sin asientos

Durante la inspección, los agentes constataron que varias personas viajaban paradas en el pasillo del micro, sin asiento asignado. Esta situación infringe la normativa vigente para los servicios de larga distancia y representa un riesgo directo ante cualquier maniobra brusca, frenada o siniestro vial.

Además, se verificó una lista de pasajeros adulterada, lo que impide un control efectivo sobre la cantidad real de personas transportadas y dificulta cualquier acción de asistencia ante una emergencia.

Falencias graves en las medidas de seguridad

El relevamiento también detectó deficiencias en las medidas de seguridad exigidas para este tipo de servicios. Si bien no se detallaron públicamente todas las faltas, desde el organismo nacional señalaron que las irregularidades resultaron suficientes para impedir la continuidad del viaje.

La combinación de exceso de pasajeros, documentación inconsistente y fallas en seguridad motivó la intervención inmediata del personal de fiscalización.

Como parte del procedimiento, impidieron la continuidad del viaje hasta que la empresa regularice la situación conforme a los requisitos legales y de seguridad establecidos. La decisión se tomó con el objetivo de resguardar la integridad física de los usuarios y evitar riesgos mayores durante el trayecto hacia el norte jujeño.

