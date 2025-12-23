Fiestas de fin de año en Jujuy: qué frutas lideran las ventas y las más caras del mercado

Con la llegada de las fiestas de fin de año, los jujeños comienzan a recorrer los mercados en busca de las frutas más tradicionales para la mesa navideña. Los puesteros coinciden en que, pese a los precios, hay productos que se mantienen como los más buscados y otros que destacan por su valor elevado.

Las frutas más elegidas por los jujeños De acuerdo a lo que expresan los vendedores, las frutas que más salida tienen son naranja, banana y manzana, consideradas las opciones esenciales para estas fechas. Sin embargo, también hay una fuerte demanda de cerezas, uvas y otras frutas rojas, muy utilizadas para dar color a la clásica ensalada de frutas.

Dentro de este listado, las cerezas se posicionan como la fruta más cara del mercado jujeño, seguidas por las uvas. Las manzanas —especialmente la verde— se mantienen entre las opciones más accesibles dentro de las frutas elegidas para Navidad.

image Los precios en el mercado En cuanto a los valores relevados, la diferencia entre frutas económicas y premium es marcada. Estos son los precios actuales:

Manzana verde: $2.500

$2.500 Manzana roja: $3.500

$3.500 Duraznos: $3.000

$3.000 Uva: $7.000

$7.000 Cereza: $10.000 Las frutillas, en cambio, prácticamente desapareció del mercado. Según explicaron, las lluvias de los días pasados, afectaron la producción y “la poca que quedaba se evaporó”, por lo que actualmente no se consigue. Embed - FIESTAS DE FIN DE AÑO EN JUJUY: LOS PRECIOS DE LAS FRUTAS Y CUÁLES SON LAS MÁS ELEGIDAS

