martes 23 de diciembre de 2025

23 de diciembre de 2025 - 13:01
Economía.

Fiestas de fin de año en Jujuy: qué frutas lideran las ventas y las más caras del mercado

Las frutas clásicas mantienen la demanda navideña en los mercados de Jujuy, aunque cerezas y uvas marcan los valores más elevados.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
frutas mercado

Con la llegada de las fiestas de fin de año, los jujeños comienzan a recorrer los mercados en busca de las frutas más tradicionales para la mesa navideña. Los puesteros coinciden en que, pese a los precios, hay productos que se mantienen como los más buscados y otros que destacan por su valor elevado.

Las frutas más elegidas por los jujeños

De acuerdo a lo que expresan los vendedores, las frutas que más salida tienen son naranja, banana y manzana, consideradas las opciones esenciales para estas fechas. Sin embargo, también hay una fuerte demanda de cerezas, uvas y otras frutas rojas, muy utilizadas para dar color a la clásica ensalada de frutas.

Dentro de este listado, las cerezas se posicionan como la fruta más cara del mercado jujeño, seguidas por las uvas. Las manzanas —especialmente la verde— se mantienen entre las opciones más accesibles dentro de las frutas elegidas para Navidad.

image

Los precios en el mercado

En cuanto a los valores relevados, la diferencia entre frutas económicas y premium es marcada. Estos son los precios actuales:

  • Manzana verde: $2.500
  • Manzana roja: $3.500
  • Duraznos: $3.000
  • Uva: $7.000
  • Cereza: $10.000

Las frutillas, en cambio, prácticamente desapareció del mercado. Según explicaron, las lluvias de los días pasados, afectaron la producción y “la poca que quedaba se evaporó”, por lo que actualmente no se consigue.

