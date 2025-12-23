Hernán Aoki asumió la 5ta Brigada de Montaña con jurisdicción en Jujuy

En una ceremonia oficial realizada en la Plaza de Armas de la Guarnición Ejército Salta, el coronel Hernán Aoki asumió como nuevo comandante de la Vta. Brigada de Montaña “General Manuel Belgrano” , una de las unidades más importantes del Ejército Argentino en el norte del país. El acto formalizó el inicio de una nueva etapa para la brigada, cuya jurisdicción abarca las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y La Rioja.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades civiles y militares, y fue encabezada por el general Javier Palazón, quien tomó el juramento de fidelidad a la Constitución Nacional al nuevo comandante.

Durante el acto, se concretó el relevo del general de brigada Ricardo Felipe Fresta, quien dejó el cargo tras completar su ciclo al frente de la Vta. Brigada de Montaña. En su despedida, destacó el trabajo realizado durante su gestión y remarcó los desafíos territoriales y operativos que enfrenta la unidad en la región del NOA.

El traspaso de mando se dio en un contexto de continuidad institucional, con énfasis en el rol estratégico que cumple la brigada en zonas de frontera, regiones de montaña y áreas de difícil acceso.

El general Javier Palazón fue el encargado de tomar el juramento al coronel Aoki, en un momento central de la ceremonia. El acto se desarrolló bajo el protocolo tradicional del Ejército Argentino, con la formación de tropas y la participación de distintas unidades.

La jornada concluyó con la entonación de la canción del Ejército Argentino y un desfile militar, que se realizó ante autoridades, familiares y personal de las fuerzas armadas.

Hernán Aoki (3)

Quién es el nuevo comandante Hernán Aoki

Hernán Aoki nació en la ciudad de Buenos Aires y es hijo de inmigrantes japoneses. Su formación militar comenzó en el Liceo General San Martín, institución secundaria con orientación militar, donde tuvo su primer acercamiento a la vida castrense.

Posteriormente ingresó al Colegio Militar de la Nación, del cual egresó como subteniente del arma de Infantería, dando inicio a una extensa carrera dentro del Ejército Argentino.

A lo largo de su carrera, Aoki prestó servicios en distintos puntos del país, con destinos en Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, y en Monte Caseros, Corrientes. Además, desarrolló una sólida formación académica y profesional.

Realizó perfeccionamientos en Estados Unidos y cursó estudios en la Escuela de Guerra tanto en Argentina como en Francia, lo que fortaleció su perfil técnico y estratégico dentro de la fuerza.

Antes de asumir el mando de la Vta. Brigada de Montaña, Hernán Aoki se desempeñó como Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aeronáutico ante los gobiernos de Francia, Portugal y Bélgica, un rol diplomático-militar de alto nivel.

También cumplió funciones como ayudante del entonces jefe del Ejército Argentino, Claudio Pasqualini, lo que le permitió integrar espacios de decisión dentro de la estructura superior de la fuerza.

Hernán Aoki (1)

Su paso por Jujuy

En diciembre de 2019, Aoki asumió como jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 20 de Jujuy, cargo que ocupó hasta 2021. Durante ese período, desarrolló tareas en un contexto marcado por la emergencia sanitaria.

Desde marzo de 2020, comenzó un trabajo articulado con el Comité Operativo de Emergencias, en el marco de las acciones desplegadas durante la pandemia, con participación del Ejército en tareas de apoyo logístico y territorial.

En declaraciones realizadas durante su paso por Jujuy, Aoki destacó el valor del ejercicio del mando y la conducción de tropas como ejes centrales de su vocación. Señaló la influencia de su formación en el Liceo Militar y el rol del ejemplo como base del liderazgo dentro del Ejército Argentino.