Capacitadores laborales cobrarán un bono extraordinario de $300.000: fechas confirmadas

Informaron que capacitadores laborales e instructores no formales cobrarán un bono extraordinario de $300.000. El mismo, será abonado en dos cuotas.
El beneficio contempla un monto total de $300.000, que será abonado en dos cuotas. La primera parte de $150.000 se acreditará el 27 de diciembre del 2025, mientras que el segundo tramo se efectivizará durante enero de 2026.
El bono extraordinario para empleados estatales se pagará en dos cuotas. La primera se acreditará el 27 de diciembre y la segunda el 15 de enero de 2026.
El beneficio será de $300.000 para quienes tengan salarios inferiores a $1.400.000 y de $200.000 para quienes superen ese monto.
