martes 23 de diciembre de 2025

23 de diciembre de 2025 - 13:26
Capacitadores laborales cobrarán un bono extraordinario de $300.000: fechas confirmadas

Se pagará un bono extraordinario a capacitadores laborales e instructores no formales. El pago se llevará a cabo en dos cuotas.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
Pago de bono

Cuándo se pagará el bono a capacitadores laborales e instructores

El beneficio contempla un monto total de $300.000, que será abonado en dos cuotas. La primera parte de $150.000 se acreditará el 27 de diciembre del 2025, mientras que el segundo tramo se efectivizará durante enero de 2026.

El beneficio será de $300.000 para quienes tengan salarios inferiores a $1.400.000 y de $200.000 para quienes superen ese monto.

