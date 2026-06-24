Con la clasificación asegurada, Argentina disputa su último partido de grupo

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Por la fecha 3 del grupo J del Mundial, Argentina y Jordania se enfrentan el sábado 27 de junio desde las 23:00 (hora Argentina), en el estadio Dallas.

La Albiceleste llega a este compromiso tras haber asegurado anticipadamente su clasificación y el liderazgo del Grupo C, mientras que los jordanos ya quedaron sin posibilidades de avanzar a los dieciseisavos de final.

La vigente campeona del mundo mostró credenciales de candidata en sus dos primeras presentaciones y afronta este duelo con los deberes hechos. En su debut superó con autoridad a Argelia por 3-0 y luego derrotó a Austria por 2-0. Con seis puntos y sin goles recibidos, la selección argentina ha contado con el liderazgo de Lionel Messi, quien continúa ampliando su legado como máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Por su parte, Jordania llega a este duelo ya eliminada del Mundial. En el estreno fue derrotada por Austria por 3-1 y posteriormente volvió a perder frente a Argelia por 2-1. Sin unidades y sin posibilidades matemáticas de avanzar, el conjunto asiático intentará despedirse del torneo con una buena imagen ante el líder del grupo.

El camino a los dieciseisavos de final Tras la fase de grupos, el equipo que finalice en la primera posición se medirá con el tercer clasificado de una de las zonas E, F, G, I, J. El segundo, en tanto, jugará frente al segundo del Grupo A. El rival del seleccionado que avance como mejor tercero dependerá de su ubicación en la tabla de terceros y de la distribución definitiva de los clasificados. Horario Jordania y Argentina, según país Argentina: 23:00 horas

Colombia y Perú: 21:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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