Franco Colapinto terminó 15° en Austria y quedó fuera de los puntos con Alpine

Franco Colapinto finalizó en el puesto 15 del Gran Premio de Austria de la Fórmula 1, disputado este domingo en el Red Bull Ring de Spielberg. El argentino comenzó la competencia desde la posición 16 y logró avanzar un lugar, aunque el rendimiento de su Alpine no le permitió pelear por los puntos.

Una carrera complicada para Colapinto El piloto argentino afrontó las 71 vueltas de la competencia desde la parte baja de la grilla, luego de una clasificación en la que no pudo superar la segunda tanda.

Durante la carrera, Colapinto buscó avanzar mediante la estrategia y el ritmo del monoplaza, pero se mantuvo alejado de los diez primeros puestosy hasta tuvo problemas en la largada. Finalmente, recibió la bandera a cuadros en la posición 15. De esta manera, el representante argentino cerró el fin de semana sin sumar puntos para el campeonato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2071224889709580484&partner=&hide_thread=false "¡NO TENGO POTENCIA!"



¡Complicado inicio de Franco Colapinto en el #AustrianGP!



Mirá la #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/kdsxi1cMMd — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) June 28, 2026 Alpine también quedó fuera de la zona de puntos La escudería francesa tampoco pudo conseguir unidades con Pierre Gasly, quien finalizó en el puesto 13.

Los dos autos de Alpine completaron la prueba, pero quedaron fuera del grupo de los diez mejores. Gasly terminó dos posiciones por delante de Colapinto en una jornada discreta para el equipo. Russell ganó en el Red Bull Ring George Russell confirmó el buen rendimiento mostrado durante el fin de semana y se quedó con el triunfo en Austria. El británico logró mantenerse al frente y cruzó primero la línea de llegada. Max Verstappen terminó en el segundo lugar, mientras que Kimi Antonelli completó el podio con la tercera posición. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2070919839414116721&partner=&hide_thread=false "Big lift on the entry of that corner"



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