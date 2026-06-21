Boca Juniors busca arquero: los tres nombres que Arruabarrena le propuso a Riquelme

Boca Juniors comenzó a moverse en el mercado de pases con el objetivo de reforzar una posición que se volvió prioritaria para el cuerpo técnico. Tras la lesión de Agustín Marchesín, quien quedó descartado para lo que resta de la temporada, y las dudas que dejó el rendimiento de Leandro Brey, el entrenador Rodolfo Arruabarrena le presentó a Juan Román Riquelme una lista de candidatos para ocupar el arco xeneize.

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Según trascendió en medios nacionales, el Vasco recomendó tres arqueros de trayectoria internacional: Álvaro Montero, Sergio Rochet y Gerónimo Rulli. La dirigencia ahora evaluará cuál de las alternativas resulta más viable desde lo deportivo y económico.

La baja de Marchesín obligó a Boca a acelerar la búsqueda de un arquero con experiencia. Si bien Brey asumió la responsabilidad de defender el arco en los últimos compromisos, el cuerpo técnico considera necesario incorporar un futbolista que aporte mayor seguridad y recorrido para afrontar los desafíos de la temporada.

En ese contexto, Arruabarrena ya definió los nombres que considera ideales para reforzar una posición clave dentro del equipo.

Álvaro Montero, una opción con presente en el fútbol argentino

El colombiano Álvaro Montero aparece como una de las alternativas más firmes. El arquero de 31 años llegó a Vélez a mediados de 2025 y rápidamente se ganó un lugar importante dentro del equipo.

Desde su arribo disputó 19 encuentros oficiales, recibió 14 goles y mantuvo la valla invicta en ocho oportunidades. Además, fue parte del plantel que conquistó la Supercopa Argentina, sumando experiencia y títulos a su trayectoria.

Su conocimiento del fútbol argentino y su regularidad lo convierten en un candidato que reúne varias de las condiciones que busca el cuerpo técnico xeneize.

Álvaro Montero Álvaro Montero

Sergio Rochet, jerarquía y una negociación posible

Otro de los nombres que aparece en carpeta es el del uruguayo Sergio Rochet, actual arquero de Inter de Porto Alegre y habitual titular en la selección de Uruguay.

Uno de los aspectos que podría facilitar una eventual negociación es su situación contractual. El vínculo del guardameta con el club brasileño finaliza dentro de seis meses, por lo que su valor de mercado podría resultar más accesible para Boca.

Sin embargo, durante la actual temporada sufrió algunos problemas físicos que le impidieron tener continuidad. Rochet estuvo ausente en varios partidos por molestias en la zona lumbar y posteriormente padeció una lesión muscular en el gemelo.

Sergio Rochet Sergio Rochet

Gerónimo Rulli, el nombre de mayor peso

Entre los candidatos, Gerónimo Rulli aparece como la opción más destacada por su trayectoria internacional y su experiencia en la Selección Argentina.

Actualmente se desempeña en Olympique de Marsella, uno de los clubes más importantes de Francia, y es considerado por la dirigencia como un arquero capaz de aportar jerarquía inmediata al plantel.

El principal obstáculo para concretar su llegada es económico. Aunque le resta apenas una temporada de contrato, el conjunto francés podría exigir una cifra cercana a los nueve millones de dólares para transferir su pase, un monto que obligaría a Boca a realizar una inversión significativa.

Gerónimo Rulli Gerónimo Rulli

Riquelme y una decisión clave para el mercado

Con el mercado de pases en marcha, Boca deberá definir en los próximos días cuál de las alternativas avanza para reforzar una posición sensible dentro del equipo.

Mientras Arruabarrena ya expresó sus preferencias, la última palabra la tendrá el Consejo de Fútbol encabezado por Juan Román Riquelme, que deberá evaluar costos, disponibilidad y necesidades deportivas antes de iniciar negociaciones formales.

La búsqueda de un arquero se convirtió en una de las prioridades del club y promete ser uno de los temas centrales del mercado xeneize en las próximas semanas.