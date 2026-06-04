Claudio Úbeda rompió el silencio y habló tras su salida de Boca Juniors

Claudio Úbeda habló por primera vez después de su salida como entrenador de Boca Juniors y defendió el trabajo realizado al frente del equipo. El DT aseguró que tenía el deseo de continuar en el cargo, aunque reconoció la exigencia permanente que existe en el club.
“Las condiciones en que pasó nos duelen, sabíamos que teníamos muchas posibilidades y condiciones para seguir avanzando”, expresó el entrenador de 56 años en diálogo con Radio La Red.
Úbeda sostuvo que en Boca la obligación de ganar es constante y que entiende las reglas del juego. “En el Mundo Boca el resultado que se necesita permanentemente es ganar, entendemos las reglas del juego y es lógico que se desencadene una situación así”, señaló.
“Tenía el deseo de quedarme”
El exentrenador del Xeneize reconoció que quería seguir trabajando con el plantel. “¿Si quería quedarme? Sí. Tenía el deseo de pertenecer a ese grupo, estar con los jugadores y la gente que rodea el Mundo Boca, y seguir evolucionando como equipo”, afirmó.
También consideró que el cierre del ciclo opacó aspectos positivos: “Los resultados finales terminan tapando muchas cosas buenas que ocurrieron”.
Sobre la eliminación en la Copa Libertadores, Úbeda fue claro: “No fue un fracaso: fracasar es no intentar y nosotros lo hicimos hasta el final”.
Úbeda plantará el primer once del año para el debut -no oficial- en La Bombonera de este miércoles, por la Copa Miguel Ángel Russo.
La relación con los jugadores y Russo
Úbeda destacó el vínculo con el plantel y aseguró que la relación fue “extraordinaria” durante todo el proceso. Además, valoró el rol de Leandro Paredes como capitán y líder positivo.
También habló de Miguel Ángel Russo y del momento en el que tuvo que asumir tras su muerte. “Logré tener una amistad con él y con su familia. Cuando tuve que asumir fue un momento complejo, me generaba remordimiento”, contó.
Cómo fue la charla de salida
El entrenador contó que Marcelo Delgado fue quien le comunicó la decisión de no continuar. “Fue una charla muy buena. Me dio los argumentos por los cuales entendía que no íbamos a seguir”, relató.
Sobre Juan Román Riquelme, aclaró: “Nunca me impuso que tenía que jugar uno u otro. La decisión siempre fue de Miguel y después fue mía hasta el último partido”.
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