Boca Juniors: el Vasco Arruabarrena comenzó la limpieza y separó a 4 jugadores

El flamante DT de Boca Juniors, Rodolfo Vasco Arruabarrena, no anduvo con vueltas en el comienzo de la pretemporada y separó del equipo a cuatro jugadores. El plantel regresó este jueves a los entrenamientos tras 20 días de descanso.

El plantel de Boca volvió este jueves por la mañana a los entrenamientos tras 20 días de descanso, con Rodolfo Arruabarrena al frente del equipo en reemplazo de Claudio Úbeda. Así, el Vasco inició su segunda etapa como entrenador del club.

Arruabarrena comenzó su ciclo con definiciones importantes: Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Agustín Martegani y Lucas Janson fueron notificados de que no serán tenidos en cuenta y que deberán buscar una alternativa fuera del plantel.

Los trabajos se harán en el predio que la institución tiene en Ezeiza: hasta el momento se definió que sea en doble turno hasta el sábado y por la mañana del domingo. Entre las novedades más importantes aparecen las salidas de Ánder Herrera y Edinson Cavani, quienes ya rescindieron sus contratos.

Mientras analiza el plantel disponible, Arruabarrena decidió incorporar de manera definitiva a los juveniles Dylan Gorosito, Camilo Rey Domenech y Leonel Flores.

De cara al mercado de pases, Boca apunta a reforzar distintos sectores con la llegada de un arquero, un zaguero central, un lateral derecho, un volante creativo, un extremo y un delantero de área.

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Aunque todavía resta la firma del vínculo, la llegada de Arruabarrena ya está en marcha y su presentación oficial podría concretarse durante este jueves. En paralelo, el entrenador y su equipo de trabajo vienen desarrollando tareas en el predio desde hace varios días, principalmente con el análisis de los encuentros de las categorías juveniles.

Boca y una decisión tajante con la negociación por Sebastián Villa

Además de poner en marcha la nueva etapa de trabajo, el Xeneize también avanzó con una definición importante en una de las novelas más destacadas del mercado de pases: el posible regreso de Sebastián Villa.

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Tanto es así que en las últimas horas el club de la ribera envió una oferta de seis millones de dólares para repatriar al delantero colombiano. Sin embargo, Independiente Rivadavia no bajó sus pretensiones y la rechazó.

A raíz de eso, y luego de mejorar una primera propuesta de cuatro millones y jugadores a cambio, la institución azul y oro desistió y no hará más esfuerzos.

La semana pasada, Daniel Vila, presidente de la Lepra, había señalado que el atacante colombiano está cotizado en 10 millones de dólares, aunque aclaró que su contrato contempla una cláusula de salida menor.