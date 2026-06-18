Enzo Fernández, cada vez más cerca del Real Madrid: aseguran que ya hay un acuerdo

Una información de alto impacto irrumpió en el ámbito futbolístico y provocó repercusiones en Londres , Madrid y Kansas . Según reveló el periodista Nicolò Schira , Enzo Fernández y el Real Madrid ya habrían alcanzado un acuerdo de palabra para que el volante se sume a la institución española con un vínculo vigente hasta 2032 .

La institución merengue , que actualmente tiene como entrenador a José Mourinho , prepara ahora una oferta oficial para elevar al Chelsea FC con la intención de cerrar la incorporación del mediocampista . De acuerdo con las versiones difundidas, el futbolista ya habría expresado su deseo de abandonar el conjunto inglés para continuar su carrera en el equipo madrileño .

La novedad fue publicada por Schira en la red social X y sostiene que las conversaciones entre el Real Madrid y los representantes de Enzo Fernández registraron avances importantes en las últimas semanas, al punto de definir los lineamientos de un acuerdo de larga duración . Según el periodista, ambas partes alcanzaron un entendimiento preliminar para firmar un contrato con vigencia hasta 2032 .

“ El Real Madrid ya está listo para presentar una oferta millonaria al Chelsea con el fin de intentar fichar al mediocampista , quien quiere irse del CFC y está presionando para unirse al Madrid ”, sostuvo el periodista italiano .

Tiempo atrás, el diario deportivo español Marca ya había señalado que Enzo Fernández pasó a ocupar el primer lugar en la lista de refuerzos solicitados por José Mourinho, quien recientemente asumió la conducción del Real Madrid y busca fortalecer la zona media del equipo con el argentino como principal objetivo.

El mediocampista del Chelsea es el objetivo prioritario para José Mourinho en el Merengue.

La entidad madrileña pretende incorporar a una figura de jerarquía comprobada para potenciar su plantel y, dentro de los nombres acercados por José Mourinho a los dirigentes, el de Enzo Fernández aparece como la principal prioridad.

El deseo de Enzo Fernández y la postura del Chelsea

El seguimiento del Real Madrid sobre el mediocampista fue ganando fuerza durante los últimos meses. De acuerdo con la información publicada por Marca, el propio jugador ya había dejado entrever su afinidad por la capital española antes del comienzo de la Copa del Mundo 2026. En aquella oportunidad expresó que le gustaría instalarse en España y destacó su afinidad con Madrid, ciudad que, según comentó, le genera sensaciones similares a las de Buenos Aires.

“El jugador vive donde quiera. Con el inglés me defiendo, pero con el español estaría mejor”, comentó Enzo Fernández el 30 de marzo pasado. Aquellas declaraciones tuvieron un fuerte impacto en Stamford Bridge y terminaron provocando su alejamiento momentáneo del plantel.

Una noticia sacudió por completo al mundo del fútbol y generó cimbronazos tanto en Londres como en Madrid.

Por otra parte, el círculo cercano del jugador, encabezado por el exfutbolista Javier Pastore, conoce tanto el interés del Real Madrid como la intención del mediocampista de vestir la camiseta del conjunto español. Sin embargo, una eventual negociación con el Chelsea FC aparece como una operación compleja, principalmente por el elevado monto que demandaría la transferencia y por la sólida situación contractual que mantiene el argentino con la institución inglesa.

La dirigencia del Chelsea FC fijó un piso de negociación superior a los 120 millones de euros, una suma similar a la que desembolsó para adquirir a Enzo Fernández desde el Benfica en enero de 2023, poco después de la consagración argentina en el Mundial de Qatar.

Si bien en la institución inglesa existe disposición para analizar una eventual venta, en Londres no están dispuestos a desprenderse fácilmente de uno de los jugadores más importantes de su plantel. En ese contexto, el entrenador Xabi Alonso mantiene una postura clara: no pretende contar con futbolistas que no estén totalmente alineados e involucrados con el proyecto deportivo del club.

Enzo Fernández se encuentra disputando el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 con la selección argentina.

En ese contexto, el desenlace de la negociación estará condicionado tanto por el monto que esté dispuesto a ofrecer el Real Madrid como por la determinación de Enzo Fernández de dar el salto al fútbol español y establecerse en Madrid.

Por estas horas, la institución merengue trabaja en una propuesta de alto impacto económico con la intención de avanzar en las conversaciones, superar los obstáculos existentes y concretar la operación antes de que finalice la ventana de transferencias.

La ofensiva del Real Madrid y los planes alternativos

La estrategia del club pasa por resolver la incorporación en el menor tiempo posible, sumando al mediocampista argentino como una de las piezas centrales de la renovación del plantel. La idea es repetir una fórmula utilizada en anteriores mercados, cuando cerró rápidamente la llegada de jugadores considerados fundamentales para su proyecto deportivo.

El interés de Real Madrid por Fernández se consolidó en los últimos meses.

Durante el actual mercado de pases, el Real Madrid protagonizó algunos de los movimientos más resonantes al incorporar al lateral izquierdo Marc Cucurella, procedente del Chelsea FC; al volante Bernardo Silva, que llegó con el pase en su poder tras su salida del Manchester City; al defensor Ibrahima Konaté, proveniente del Liverpool FC; y al carrilero neerlandés Denzel Dumfries, que arribó desde el Inter de Milán.

De todos modos, si la llegada de Enzo Fernández finalmente no se concreta, José Mourinho ya acercó otras opciones para reforzar la mitad de la cancha. Entre ellas sobresale Mateus Fernandes, mediocampista de 21 años que actualmente integra el plantel del West Ham United y que despertó el interés del entrenador por sus condiciones técnicas, movilidad y capacidad para desenvolverse en distintas funciones dentro del mediocampo.

Aun así, el principal objetivo de la dirigencia madridista continúa siendo Enzo Fernández, cuya incorporación sigue ocupando un lugar central dentro de la estrategia deportiva diseñada por el Real Madrid para la próxima temporada.

La operación entre Real Madrid y Chelsea Football Club no se prevé sencilla.

La búsqueda del conjunto español responde a la necesidad de potenciar la zona media del equipo con jugadores capaces de desequilibrar, aportar claridad en la circulación de la pelota y encontrar soluciones ofensivas frente a esquemas rivales cerrados.

Asimismo, el diario Marca señaló que en los últimos días comenzó a sonar con fuerza el nombre de Ayyoub Bouaddi, una de las apariciones más destacadas del reciente Mundial. Sin embargo, tanto los directivos como el cuerpo técnico mantienen su atención puesta en cerrar la operación por Fernández, que continúa encabezando la lista de prioridades.