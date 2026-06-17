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17 de junio de 2026 - 13:01
Vecinos.

El reclamo de una vecina de San Salvador de Jujuy: "Hace 49 años vivo acá y nunca arreglaron la calle"

Vecinos de San Salvador de Jujuy aseguran que los baches generan riesgos viales y daños en los autos que circulan y que ya llevan mucho tiempo sin arreglarse.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Baches Ciudad de San Salvador de Jujuy
Baches Ciudad de San Salvador de Jujuy (3)
Baches Ciudad de San Salvador de Jujuy (2)
Baches Ciudad de San Salvador de Jujuy (1)

Los reclamos por el estado de las calles continúan repitiéndose en distintos sectores de San Salvador de Jujuy. Conductores y vecinos aseguran que los baches y el deterioro del pavimento generan complicaciones diarias y afectan la circulación en distintos sectores de la ciudad, además del daño que provocan en los vehículos y los altos gastos que luego los vecinos deben afrontar.

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A diario, conductores y motociclistas deben esquivar baches de gran tamaño que dificultan la circulación y aumentan el riesgo de accidentes. La situación se repite tanto en sectores céntricos como periféricos.

En varias calles, los baches permanecen desde hace meses e incluso años, generando inconvenientes para vehículos particulares, remises y unidades del transporte público.

Embed - El reclamo de una vecina de San Salvador de Jujuy

"Vienen a tapar, pero con la lluvia se sale de nuevo"

Amelia Castro, vecina de calle Brasil del barrio Moreno, aseguró que la problemática se mantiene desde hace décadas y cuestionó la forma en que se realizan las reparaciones. "Ya varias veces vinieron a tapar, pero no lo hacen bien. Ponen un poco de alquitrán y con una lluvia se sale de nuevo", relató.

La mujer contó que reside en la zona desde hace 49 años y afirmó que, si bien se realizaron trabajos de bacheo en distintas oportunidades, los problemas vuelven a aparecer con el paso del tiempo. "Esta es como la quinta vez que vienen a tapar los baches en poco tiempo, pero no limpian los pozos ni hacen un trabajo profundo", sostuvo en diálogo con TodoJujuy.

Además, señaló que el intenso tránsito agrava la situación y que algunos vecinos incluso colocan piedras para intentar reducir el tamaño de los pozos y el daño que producen.

“La ciudad parece abandonada. Pagamos impuestos, pero las calles están cada vez peor”, expresó un vecino afectado por el estado de una de las principales avenidas del barrio. Testimonios similares se repiten en distintos puntos de la ciudad.

Baches Ciudad de San Salvador de Jujuy (1)

Baches, pozos y seguridad vial

El deterioro de las calles no sólo genera complicaciones para la circulación diaria, sino que también representa un riesgo para conductores y peatones. Motociclistas y ciclistas suelen ser quienes enfrentan mayores dificultades al transitar por sectores con pozos o pavimento dañado y provocando serio riesgo de accidentes.

Amelia aseguró que el intenso tránsito agrava la situación en la zona. "Pasan muchísimos autos por acá y mi marido tiene que estar tapando los agujeros", relató.

Cabe remarcar que la presencia de baches puede derivar en maniobras bruscas para esquivarlos, daños mecánicos en los vehículos y mayores dificultades para circular durante los días de lluvia, cuando muchos pozos quedan cubiertos por el agua.

“Reclamo de hace tiempo”

Pese a los anuncios oficiales sobre mejoras, la realidad que viven muchos vecinos de San Salvador de Jujuy parece ser diferente.

“Las calles continúan rompiéndose sin que se advierta un plan integral de reparación y mantenimiento. Es un reclamo que estamos haciendo desde hace mucho tiempo”, aseveró un vecino.

Baches Ciudad de San Salvador de Jujuy (2)

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