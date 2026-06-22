Rodolfo Arruabarrena se contactó con Paulo Dybala y en Boca crece la ilusión por su llegada

Paulo Dybala vuelve a instalarse como uno de los nombres fuertes del mercado de pases y, una vez más, Boca surge como una alternativa concreta . A menos de dos semanas de que finalice su vínculo con la Roma , Rodolfo Arruabarrena tomó contacto con “ La Joya ” para presentarle su idea deportiva en el Xeneize.

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A diez días de la finalización de su contrato con la Roma , el futuro del campeón del mundo aún no está resuelto, y en Boca crece la ilusión de concretar uno de los grandes movimientos del mercado de pases . En ese escenario, el nuevo entrenador decidió dar el primer paso y se comunicó telefónicamente con el futbolista cordobés .

La información fue dada a conocer por el periodista Diego Monroig , quien precisó que el nuevo director técnico de Boca tomó contacto con “ La Joya ” para explicarle el plan futbolístico que proyecta para la segunda mitad del año .

A 10 días de que finalice su vínculo con Roma, el futuro del campeón del mundo sigue sin definirse.

El movimiento no pasó desapercibido: evidenció que el interés del club de la Ribera es firme y que el flamante cuerpo técnico pretende que Dybala sea una de sus piezas centrales dentro del proyecto.

Así, Boca vuelve a instalarse como una alternativa real para el campeón del mundo, en un contexto donde aún no hay definiciones sobre su continuidad en el fútbol europeo.

Rodolfo Arruabarrena se comunicó con Paulo Dybala.

Qué puede pasar con el futuro de Paulo Dybala tras su salida de Roma

El atacante cuenta actualmente con una oferta de renovación por parte de la Roma, aunque acompañada de una reducción significativa del salario.

De todos modos, en la institución italiana mantienen la postura de intentar conservarlo al menos por una temporada adicional, y además su entorno también avala la continuidad en la capital.

No obstante, la resolución final quedará en manos exclusivas del futbolista, quien hasta el momento no descartó ninguna posibilidad. En su última intervención pública, el propio Dybala fue contundente al referirse a su situación y dejó una declaración que volvió a encender las versiones sobre su futuro.

Arruabarrena llamó a Paulo Dybala.

“Hay posibilidad de todo. En el fútbol nunca se sabe, he vivido muchas situaciones donde pensé que iba a pasar algo y terminaba pasando otra cosa”, expresó “La Joya”. Consultado de manera directa sobre la posibilidad de llegar a Boca, tampoco la cerró: “Boca veremos. Veremos qué puede pasar, todos los clubes son opciones”.

La 10 de Boca, un elemento que alimenta la ilusión

En paralelo a la espera de una definición, en el mundo Boca surgió un detalle que no pasó desapercibido dentro de esta historia: el dorsal número 10 quedó libre tras la salida de Edinson Cavani, decisión que tomó el propio Arruabarrena en el marco de la reestructuración del plantel para esta nueva etapa.

Ese número, con un fuerte peso simbólico dentro de la institución por haber estado en manos de referentes como Diego Armando Maradona, Juan Román Riquelme y Carlos Tevez, se presenta como un elemento más dentro de la estrategia de seducción que busca convencer a Dybala.

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Por el momento no existen negociaciones cerradas ni avances concretos, aunque el contacto impulsado por el “Vasco” volvió a encender la ilusión en Boca y reinstaló con fuerza la chance de que “La Joya” llegue a Brandsen 805 para transformarse en uno de los grandes nombres del fútbol argentino.