Es argentino, hincha de Boca y desarrolló la plataforma de venta de entradas que utiliza la FIFA

El concepto que emplea es el de “timing” : saber ubicarse en el momento y el contexto precisos . Carlos Abriata , un argentino oriundo de Salta y de 42 años , se graduó como ingeniero industrial en Estados Unidos y, impulsado por su afición al fútbol , terminó vinculándose con la FIFA .

En la actualidad participa en instancias de decisión junto a Gianni Infantino y Alejandro Domínguez , mientras su compañía brinda la infraestructura tecnológica para la comercialización de entradas en 9 de los 15 principales eventos deportivos del mundo .

No jugará con la camiseta de la Selección , pero este argentino vivirá el Mundial desde su propio rol y con una mirada particular . Además, explica por qué se trata de la Copa del Mundo “más costosa de la historia” .

Para entender su recorrido hay que volver a Salta y a Tartagal , donde transcurrió su niñez . Carlos Abriata creció en una familia de clase media , con raíces en inmigrantes italianos , y desarrolló su pasión por el fútbol a partir de su identificación con los colores de Boca Juniors .

Su trayectoria lo llevó a recorrer distintos países de Sudamérica e incluso a llegar a Japón como parte del recordado equipo dirigido por Carlos Bianchi. Más adelante se instaló en Santa Cruz de la Sierra, donde orientó su carrera hacia el sector del petróleo y el gas, desarrollándose en la industria del Oil & Gas.

Carlos Abriata.

Se dedicó a la fabricación de ductos en Shanghái, etapa en la que, según relata, debía trasladarse hasta Hong Kong para poder ver los partidos de la Copa Libertadores, ya que en China era necesario sortear restricciones mediante el uso de VPN. Más adelante, se radicó en Miami, donde cambió completamente de actividad profesional. Durante la crisis inmobiliaria de 2008, mientras la mayoría optaba por vender, él decidió comprar.

A partir de ese momento ingresó al negocio del Real Estate, lo que le permitió conformar un portafolio de propiedades que define como “el futuro de mis tres hijos”. Se siente identificado con Martín Palermo, a quien describe como un optimista por naturaleza.

El salto del fútbol a la tecnología

Sin embargo, el salteño logró unir su pasión por el fútbol con el mundo empresarial a partir de un encuentro con dos empresarios suizos. El vínculo se produjo durante la Eurocopa 2016 disputada en Francia. Aquellos inversores helvéticos eran propietarios de un holding tecnológico y en ese momento trabajaban en el desarrollo de una plataforma destinada a un complejo de esquí.

Es salteño, hincha de Boca y creó la plataforma que usa la FIFA para vender entradas.

“Yo le puse la cabeza del hincha”, le contó a la prensa. La asociación prosperó y, en la actualidad, se desempeña como CEO de Fantix y socio de Secutix, compañía responsable de un software diseñado específicamente para la FIFA. Entre sus clientes también figuran Wimbledon, el circuito de Fórmula 1 de Silverstone, la Champions League, el estadio de Wembley y el Open de Golf, entre otros eventos de alto perfil.

“Trabajamos para que FIFA llegue directamente al hincha. Con nosotros hay una desintermediación, como el blockchain con las criptomonedas, que no necesitan de los bancos. Y solucionamos otros problemas. Por ejemplo, una persona pierde su avión y quiere deshacerse de la entrada que compró. En lugar de acudir a otra empresa para poder venderla, lo hace directamente a través de FIFA gracias a la tecnología. Y va a tener la garantía de que no es falsa”, detalla Abriata.

Afirma que mantiene contacto directo con Gianni Infantino y que tiene una relación cercana con Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol, organismo al que también le brinda sus servicios.

Cómo hizo para idear el proyecto y llegar a presentárselo a Gianni Infantino.

Un modelo de precios que redefine el valor de las entradas

Respecto al costo de los tickets, detalló: "Los precios obedecen a las reglas del mercado americano: oferta y demanda. Te doy un ejemplo. Para ver la final del fútbol americano universitario tenés que pagar un ticket de 4 mil dólares. Estamos hablando del país con mayor poder adquisitivo del mundo. Por ejemplo, en Kansas, donde está concentrada la Selección Argentina, hay más de 50.000 familias consideradas millonarias".

Ante la pregunta de un colega consultando si este Mundial era el más caro de la historia, remarcó: "Sin dudas. Porque se aplica el pricing de acuerdo al país donde se juega y cuánto se consume. México, donde se juegan 13 partidos, es el consumidor número uno de fútbol y Fórmula Uno".

En esa línea, continuó: "La final cuesta 8.300 dólares. ¿Sabés por qué? Porque es lo que se paga para ver el Superbowl y el Mundial es eso multiplicado por 200 países. Además, de esta manera se evita la reventa. FIFA se cansó de poner al expendio entradas a 2.500 dólares y que te las revendieran a cifras exorbitantes".

Es salteño, hincha de Boca y creó la plataforma que usa la FIFA para vender entradas...

La mirada crítica sobre el presente institucional de Boca

Carlos Abriata vuelve a vincularse con Boca Juniors desde su lugar de socio. Observa con preocupación el presente de la institución, especialmente tras la reciente eliminación en la Copa Libertadores. “Boca perdió el rumbo, su esencia. Siempre fue el esfuerzo del laburante, una inspiración, hoy (Juan Román Riquelme) dejó claro que no está capacitado y algunos jugadores están en un cumpleaños. No se puede vivir tomando mate y creer que las cosas te van a salir bien por ósmosis”, dice.

Carlos Abriata vive en Miami y es fana de Boca.

Y agrega: “Boca tiene que volver al mundo. Hace poco viajé a Manchester, charlé mucho con Pep Guardiola y Ferran Soriano (CEO del City), en el mundo entero saben lo grande que es Boca y el potencial que tiene. Es una máquina de generar ingresos, como el Real Madrid o el Barcelona, la diferencia es que hoy Boca está manejado de una manera en la que le está dando la espalda al mundo”.