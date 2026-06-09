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9 de junio de 2026 - 12:56
Sociedad.

Furor por Argentina: el celeste y blanco invade la moda a días del Mundial

A dos días del inicio del Mundial 2026, prendas, accesorios y diseños inspirados en la Selección invaden vidrieras y redes sociales

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Furor por Argentina: el celeste y blanco invade la moda a días del Mundial

Furor por Argentina: el celeste y blanco invade la moda a días del Mundial

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y la expectativa por ver a la Selección Argentina defender el título también se refleja en la moda. A pocos días del debut del equipo nacional, el celeste y blanco se convirtió en una de las principales tendencias y comenzó a ganar protagonismo tanto en las calles como en las redes sociales.

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Las referencias futboleras dejaron de limitarse a las camisetas tradicionales y pasaron a formar parte de propuestas que combinan deporte, moda urbana y estilo cotidiano. Remeras, buzos, camperas, accesorios y hasta trajes de baño adoptaron los colores de la bandera argentina para acompañar el clima mundialista.

El fútbol salió de la cancha y llegó a los outfits

La pasión por la Selección encontró un nuevo espacio de expresión en la moda. Durante las últimas semanas, creció la presencia de prendas inspiradas en el fútbol dentro de las colecciones de temporada, impulsadas por una tendencia global que mezcla elementos deportivos con looks urbanos.

Las clásicas franjas celestes y blancas, los escudos, los números históricos y los símbolos vinculados al seleccionado nacional aparecen en diseños que buscan captar el entusiasmo de los hinchas.

La propuesta no apunta únicamente a quienes planean ver los partidos, sino también a quienes buscan incorporar detalles futboleros a sus looks diarios.

zaira nara

El celeste y blanco domina las redes sociales

Las publicaciones relacionadas con el Mundial también impulsaron esta tendencia. Influencers, modelos, artistas y figuras del espectáculo comenzaron a compartir imágenes con prendas inspiradas en la Selección, generando una fuerte repercusión entre sus seguidores.

Las fotografías con pelotas de fútbol, camisetas reinterpretadas, conjuntos deportivos y accesorios temáticos se multiplicaron en distintas plataformas y contribuyeron a instalar el fenómeno mundialista mucho antes del primer partido.

El entusiasmo se refleja especialmente en las generaciones más jóvenes, que adoptaron los colores argentinos como parte de sus outfits para eventos, reuniones y encuentros con amigos.

moda argentina (1)

Más que una camiseta

La tendencia mundialista ya no se limita a vestir la camiseta durante los partidos. Hoy aparecen opciones que incluyen buzos oversize, pantalones deportivos, bolsos, gorras, zapatillas y distintos accesorios inspirados en la identidad argentina.

Los diseños incorporan elementos reconocibles como el sol de la bandera, las tres estrellas obtenidas en los mundiales y referencias a momentos históricos del fútbol nacional.

La variedad de propuestas permite que cada hincha encuentre una manera distinta de expresar su apoyo a la Selección mientras espera el comienzo de la competencia.

moda argentina (2)

La cuenta regresiva ya se vive en las calles

Con el debut argentino cada vez más cerca, el clima mundialista empieza a sentirse más allá de las pantallas y las canchas. Las vidrieras, los comercios y las redes sociales muestran una fuerte presencia del celeste y blanco, en una señal clara de que la fiebre por el Mundial ya está instalada.

Mientras los hinchas esperan el inicio del torneo, la moda se convirtió en una de las formas elegidas para acompañar la ilusión de volver a ver a la Selección en la máxima cita del fútbol internacional.

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