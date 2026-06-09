Mundial 2026: este es el día y el horario de la ceremonia inaugural

Cuándo y a qué hora será la inauguración del Mundial 2026.

El Mundial 2026 comenzará con una propuesta llena de entretenimiento, música y cultura en una ceremonia única . México albergará un acto inaugural inédito , pensado para dar inicio a la Copa del Mundo más extensa de la historia con un despliegue que resaltará el talento latino , las costumbres tradicionales y una impactante producción visual .

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La organización apuesta a una celebración de gran alcance , en la que el fútbol compartirá protagonismo con distintos elementos artísticos y culturales para ofrecer un espectáculo memorable antes del primer partido del torneo.

La celebración está programada para el jueves 11 de junio a las 14:30 en el Estadio Ciudad de México , escenario que albergará el duelo inaugural entre la selección mexicana y Sudáfrica . El espectáculo dará comienzo una hora y media antes del pitazo inicial.

Cuándo y a qué hora será la inauguración del Mundial 2026.

La apertura incluirá actuaciones de figuras destacadas de la música internacional , entre ellas Alejandro Fernández , Belinda , Danny Ocean , J Balvin , Lila Downs , Los Ángeles Azules , Maná y Tyla , quienes formarán parte del despliegue artístico preparado para la ocasión.

Según explicó la FIFA, la propuesta buscará fusionar deporte, espectáculos musicales y manifestaciones culturales en una puesta en escena que refleje tanto las raíces de México como el carácter diverso e internacional de la Copa del Mundo organizada por México, Canadá y Estados Unidos.

El estadio Ciudad de México llegará a un récord al albergar una nueva Copa del Mundo.

Entre los aspectos más destacados del acto inaugural sobresaldrá la inclusión de tradiciones y símbolos característicos de la cultura mexicana, que tendrán un papel protagónico dentro de la celebración.

Las tradiciones populares tendrán una presencia destacada mediante exhibiciones de bailes típicos, intervenciones de representantes de pueblos originarios y una estética inspirada en el “papel picado”, una de las expresiones artesanales más representativas de la cultura mexicana. La realización del espectáculo fue encomendada a Balich Wonder Studio, compañía reconocida por diseñar y producir eventos de gran escala en distintos países.

“El Mundial es un momento que comparte todo el planeta y eso empieza desde la inauguración”, expresó Gianni Infantino. El titular de la FIFA indicó además que cada celebración buscará destacar las particularidades culturales de los países sede, aunque todas estarán vinculadas por una temática común centrada en el trofeo mundialista.

El Mundial 2026 se iniciará con una apuesta fuerte al espectáculo, la música y la identidad cultural.

México será la primera de las tres naciones organizadoras en llevar adelante este acto de apertura. Más adelante, Canadá y Estados Unidos también desarrollarán celebraciones propias, dentro de un plan orientado a que el Mundial trascienda lo estrictamente futbolístico y se convierta en una experiencia de alcance cultural e internacional.

Más detalles de una ceremonia que promete cautivar al mundo

La FIFA confirmó además que los simpatizantes tendrán participación dentro del evento y sugirió arribar al estadio con suficiente antelación. El acceso al recinto se habilitará cuatro horas antes del inicio del partido e incluirá diversas propuestas recreativas, actividades interactivas y experiencias pensadas para el público.

Por otra parte, el Mundial 2026 representará una serie de marcas inéditas en la historia del torneo. Será la primera edición con 48 selecciones y un total de 104 encuentros, mientras que el Estadio Ciudad de México pasará a ser el primer escenario en albergar ceremonias inaugurales en tres Copas del Mundo distintas.

México será el primero de los tres países anfitriones en realizar su ceremonia inaugural.

El certamen se pondrá en marcha el 11 de junio y concluirá el 19 de julio en el MetLife Stadium, sede elegida para la gran final del torneo. En paralelo, la FIFA continúa consolidando una visión cada vez más definida: la Copa del Mundo ya no se limita exclusivamente a lo deportivo, sino que se expande hacia el entretenimiento, la música, la cultura y una experiencia de alcance global.