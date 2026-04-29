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29 de abril de 2026 - 13:18
Jujuy.

La Escuela de Minas regula el uso del celular en clases

La medida no prohíbe los dispositivos en la Escuela de Minas, pero limita su uso durante las clases salvo autorización docente previa.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Escuela de Minas.

Escuela de Minas.

La Escuela de Minas "Dr. Horacio Carrillo" implementó una nueva disposición que regula el uso del celular dentro del ámbito escolar. La decisión surge tras un análisis interno con autoridades educativas, especialistas en pedagogía y equipos técnicos de la institución, junto a consultas con otras escuelas preuniversitarias del país.

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La directora, Laura Mastrandrea, explicó que la medida no implica una prohibición total, sino una limitación clara durante el horario de clases. El objetivo central se vincula con mejorar la calidad del aprendizaje y reducir distracciones en el aula.

En concreto, los estudiantes no pueden utilizar el celular durante las clases, salvo en situaciones puntuales donde el docente planifique su uso con anticipación y lo justifique dentro de la actividad académica.

Celular
Uso de celular en la escuela.

Uso de celular en la escuela.

Cómo funciona la nueva regulación

La normativa establece que, fuera de esos casos excepcionales, los dispositivos deben permanecer guardados en las mochilas. De esta manera, se busca evitar interrupciones constantes que afectan la dinámica educativa.

La medida se apoya en estudios vinculados a la neurociencia, que advierten sobre el impacto del uso prolongado de pantallas en la atención y el rendimiento escolar. Según se indicó, la exposición constante a dispositivos móviles reduce la capacidad de concentración en tareas académicas.

Desde la institución remarcaron que la iniciativa responde a una tendencia que ya se replica en otros establecimientos educativos del país, donde se avanza en esquemas similares de regulación.

Entre los fundamentos de la decisión, se destaca la necesidad de fortalecer el foco de los estudiantes dentro del aula. Las redes sociales y otras aplicaciones generan distracciones que interfieren con el proceso educativo.

Además, la regulación también contempla aspectos vinculados a la salud mental. El uso intensivo del celular puede afectar los vínculos interpersonales, al reducir la interacción directa entre pares.

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