El inesperado vínculo entre Jujuy, el Pollo Álvarez y Paulo Dybala

Foto creada con IA

La provincia de Jujuy fue mencionada durante una entrevista que el conductor Pollo Álvarez le realizó al futbolista Paulo Dybala, jugador de la Roma, en un video publicado en redes sociales. El momento ocurrió mientras ambos jugaban al Tuti Fruti y la letra elegida para la ronda fue la J.

Jujuy apareció en el juego Durante la entrevista, Pollo Álvarez y Paulo Dybala compartieron un momento distendido jugando al Tuti Fruti. En una de las rondas, cuando tocó la letra J, el conductor eligió a la provincia de Jujuy.

Esa respuesta le permitió sumar 10 puntos, ya que Dybala escribió Jordania y no hubo coincidencias entre ambos.

TUTTI FRUTTI Pollo álvarez y Paulo Dybala

El ciclo de entrevistas del Pollo Álvarez El video forma parte de “lodel_pollo”, un canal de YouTube donde Pollo Álvarez inició un ciclo de entrevistas con diferentes figuras de distintos rubros. En esta nueva temporada, el conductor comenzó un ciclo especial con jugadores de la Selección Argentina en la previa de lo que será el Mundial 2026.

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