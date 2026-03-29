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29 de marzo de 2026 - 10:25
Precaución.

Alerta en Jujuy: rutas intransitables por crecidas y cortes en la RN 52 con circulación restringida

Varias rutas de Jujuy están intransitables por crecidas. También hay sectores de la RN 52 con sedimentos y obras: piden circular con extrema precaución.

Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Algunas rutas están intransitables

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Según el último informe, se encuentran intransitables la Ruta Provincial 29 a la altura del río Tesorero, la Ruta Provincial 48 en la localidad de El Carmen y la Ruta Provincial 37 en el camino hacia El Talar, todas afectadas por el aumento del caudal de agua.

rutas intransitables jujuy cortadas
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Circular con precaución

En paralelo, otras vías clave permanecen habilitadas, pero bajo estrictas condiciones de seguridad. En la Ruta Nacional 52 se recomienda circular con máxima precaución en los kilómetros 158, 165 y 178 debido a la acumulación de sedimentos sobre la calzada.

Además, en el kilómetro 50 de la misma ruta, a la altura del paraje Ronqui Angosto, se realizan tareas de reparación que reducen la circulación y obligan a extremar los cuidados al transitar por la zona.

Las autoridades solicitan a los conductores evitar desplazamientos innecesarios en los sectores afectados, respetar las señalizaciones y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante posibles nuevas interrupciones del tránsito.

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