Alerta en Jujuy: rutas intransitables por crecidas y cortes en la RN 52 con circulación restringida

Algunas rutas están intransitables

La situación vial de algunas rutas en la provincia de Jujuy presenta complicaciones importantes debido a las crecidas de ríos y la acumulación de sedimentos en distintos tramos, lo que generó cortes totales y circulación restringida en varias rutas.

Según el último informe, se encuentran intransitables la Ruta Provincial 29 a la altura del río Tesorero, la Ruta Provincial 48 en la localidad de El Carmen y la Ruta Provincial 37 en el camino hacia El Talar, todas afectadas por el aumento del caudal de agua.

rutas intransitables jujuy cortadas Atención conductores: hay 8 rutas intransitables en Jujuy este domingo 15 de marzo Circular con precaución En paralelo, otras vías clave permanecen habilitadas, pero bajo estrictas condiciones de seguridad. En la Ruta Nacional 52 se recomienda circular con máxima precaución en los kilómetros 158, 165 y 178 debido a la acumulación de sedimentos sobre la calzada.

Además, en el kilómetro 50 de la misma ruta, a la altura del paraje Ronqui Angosto, se realizan tareas de reparación que reducen la circulación y obligan a extremar los cuidados al transitar por la zona.

Las autoridades solicitan a los conductores evitar desplazamientos innecesarios en los sectores afectados, respetar las señalizaciones y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante posibles nuevas interrupciones del tránsito.

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