Este es el estado de las rutas este lunes 23 de marzo en Jujuy: hay tres intransitables
La Policía de la Provincia de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, informó el estado de las rutas en toda la provincia. Como consecuencia de las intensas lluvias y la crecida de ríos, al menos tres caminos se encuentran totalmente intransitables, mientras que varios más presentan condiciones complicadas y requieren extrema precaución.
De acuerdo al parte oficial, los siguientes tramos permanecen cortados al tránsito:
Ruta Provincial 48, en la zona de El Carmen, por crecida de río.
Ruta Provincial 37, camino a El Talar, también afectada por el aumento del caudal.
Ruta Provincial 29, a la altura del Río Tesorero.
Las autoridades recomendaron evitar circular por estos sectores hasta nuevo aviso, ya que representan un riesgo para conductores y pasajeros.
Sectores transitables con extrema precaución
El informe también detalla numerosos tramos habilitados, pero con condiciones adversas, como desmoronamientos, sedimentos sobre la calzada y caminos en mal estado:
RP 19 (camino a Normenta), habilitada solo para vehículos 4x4.
RP 83 (Abra de Caña) y RP 35 (camino a Tilquiza), con derrumbes.
RN 9 a la altura de Huacalera, con sedimentos sobre la calzada.
RN 52 en varios kilómetros, con acumulación de material y presencia de baches.
RN 34, en la zona de Manantiales, con desvíos y circulación restringida.
RN 40 en distintos tramos, con caminos deteriorados y sectores parcialmente borrados.
También se reportaron complicaciones en rutas provinciales como la RP 22, RP 20, RP 7, RP 75 y RP 79, entre otras, donde las condiciones varían entre calzada blanda, cortes parciales y trabajos de reparación.
Recomendaciones para circular
Desde el organismo provincial solicitaron a los conductores extremar las medidas de seguridad, respetar las señalizaciones y evitar viajes innecesarios hacia zonas afectadas.
Además, se aconseja:
Consultar el estado de las rutas antes de salir.
Circular a baja velocidad en zonas comprometidas.
No intentar cruzar ríos crecidos o sectores anegados.
Situación condicionada por el clima
El estado de las rutas en la provincia continúa siendo dinámico y depende de las condiciones climáticas. Las lluvias registradas en los últimos días generaron crecidas, derrumbes y deterioro en distintos caminos, especialmente en zonas de montaña y quebrada.
Las autoridades indicaron que se mantienen los trabajos de monitoreo y asistencia para restablecer la circulación normal en los sectores afectados.