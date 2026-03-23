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23 de marzo de 2026 - 09:15
Jujuy.

Estado de las rutas este lunes 23 de marzo en Jujuy: hay tres intransitables

Esta es la última actualización del estado de las rutas en Jujuy este lunes feriado puente. La recomendación es siempre consultar antes de viajar.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Este es el estado de las rutas este lunes 23 de marzo en Jujuy: hay tres intransitables

Este es el estado de las rutas este lunes 23 de marzo en Jujuy: hay tres intransitables

La Policía de la Provincia de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, informó el estado de las rutas en toda la provincia. Como consecuencia de las intensas lluvias y la crecida de ríos, al menos tres caminos se encuentran totalmente intransitables, mientras que varios más presentan condiciones complicadas y requieren extrema precaución.

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Rutas intransitables por crecidas de ríos

De acuerdo al parte oficial, los siguientes tramos permanecen cortados al tránsito:

  • Ruta Provincial 48, en la zona de El Carmen, por crecida de río.
  • Ruta Provincial 37, camino a El Talar, también afectada por el aumento del caudal.
  • Ruta Provincial 29, a la altura del Río Tesorero.

Las autoridades recomendaron evitar circular por estos sectores hasta nuevo aviso, ya que representan un riesgo para conductores y pasajeros.

Sectores transitables con extrema precaución

El informe también detalla numerosos tramos habilitados, pero con condiciones adversas, como desmoronamientos, sedimentos sobre la calzada y caminos en mal estado:

  • RP 19 (camino a Normenta), habilitada solo para vehículos 4x4.
  • RP 83 (Abra de Caña) y RP 35 (camino a Tilquiza), con derrumbes.
  • RN 9 a la altura de Huacalera, con sedimentos sobre la calzada.
  • RN 52 en varios kilómetros, con acumulación de material y presencia de baches.
  • RN 34, en la zona de Manantiales, con desvíos y circulación restringida.
  • RN 40 en distintos tramos, con caminos deteriorados y sectores parcialmente borrados.

También se reportaron complicaciones en rutas provinciales como la RP 22, RP 20, RP 7, RP 75 y RP 79, entre otras, donde las condiciones varían entre calzada blanda, cortes parciales y trabajos de reparación.

Recomendaciones para circular

Desde el organismo provincial solicitaron a los conductores extremar las medidas de seguridad, respetar las señalizaciones y evitar viajes innecesarios hacia zonas afectadas.

Además, se aconseja:

  • Consultar el estado de las rutas antes de salir.
  • Circular a baja velocidad en zonas comprometidas.
  • No intentar cruzar ríos crecidos o sectores anegados.

Situación condicionada por el clima

El estado de las rutas en la provincia continúa siendo dinámico y depende de las condiciones climáticas. Las lluvias registradas en los últimos días generaron crecidas, derrumbes y deterioro en distintos caminos, especialmente en zonas de montaña y quebrada.

Las autoridades indicaron que se mantienen los trabajos de monitoreo y asistencia para restablecer la circulación normal en los sectores afectados.

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