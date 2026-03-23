Este es el estado de las rutas este lunes 23 de marzo en Jujuy: hay tres intransitables

La Policía de la Provincia de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, informó el estado de las rutas en toda la provincia . Como consecuencia de las intensas lluvias y la crecida de ríos, al menos tres caminos se encuentran totalmente intransitables, mientras que varios más presentan condiciones complicadas y requieren extrema precaución.

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De acuerdo al parte oficial, los siguientes tramos permanecen cortados al tránsito :

Las autoridades recomendaron evitar circular por estos sectores hasta nuevo aviso, ya que representan un riesgo para conductores y pasajeros.

El informe también detalla numerosos tramos habilitados, pero con condiciones adversas , como desmoronamientos, sedimentos sobre la calzada y caminos en mal estado:

RP 19 (camino a Normenta), habilitada solo para vehículos 4x4.

RP 83 (Abra de Caña) y RP 35 (camino a Tilquiza), con derrumbes.

RN 9 a la altura de Huacalera, con sedimentos sobre la calzada.

RN 52 en varios kilómetros, con acumulación de material y presencia de baches.

RN 34, en la zona de Manantiales, con desvíos y circulación restringida.

RN 40 en distintos tramos, con caminos deteriorados y sectores parcialmente borrados.

También se reportaron complicaciones en rutas provinciales como la RP 22, RP 20, RP 7, RP 75 y RP 79, entre otras, donde las condiciones varían entre calzada blanda, cortes parciales y trabajos de reparación.

Recomendaciones para circular

Desde el organismo provincial solicitaron a los conductores extremar las medidas de seguridad, respetar las señalizaciones y evitar viajes innecesarios hacia zonas afectadas.

Además, se aconseja:

Consultar el estado de las rutas antes de salir.

Circular a baja velocidad en zonas comprometidas.

No intentar cruzar ríos crecidos o sectores anegados.

Situación condicionada por el clima

El estado de las rutas en la provincia continúa siendo dinámico y depende de las condiciones climáticas. Las lluvias registradas en los últimos días generaron crecidas, derrumbes y deterioro en distintos caminos, especialmente en zonas de montaña y quebrada.

Las autoridades indicaron que se mantienen los trabajos de monitoreo y asistencia para restablecer la circulación normal en los sectores afectados.