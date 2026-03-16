Hay 7 rutas intransitables este lunes por cuestiones climáticas: cuáles son - Imagen ilustrativa

Las intensas lluvias registradas en distintos puntos de la provincia provocaron crecidas de ríos, desmoronamientos y acumulación de sedimentos, lo que generó complicaciones en la transitabilidad de varias rutas. Según el último informe del estado de rutas correspondiente a este lunes 16 de marzo, al menos siete caminos provinciales se encuentran intransitables, mientras que otros tramos presentan circulación habilitada pero con extrema precaución .

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Desde la Secretaría de Seguridad Vial informaron que actualmente hay siete rutas provinciales que permanecen totalmente intransitables debido a las condiciones climáticas y al impacto que generaron las lluvias en la infraestructura vial.

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Entre los tramos afectados se encuentran:

Desde los organismos viales recomiendan evitar circular por estos sectores hasta que mejoren las condiciones climáticas y se puedan realizar las tareas necesarias para restablecer la circulación.

Ruta Provincial N° 37, camino a El Talar, con corte por desborde de río.

Ruta Provincial N° 73, en el tramo hacia Ocumazo, igualmente afectado por la crecida del río.

Ruta Provincial N° 73, en Puerta de Zenta, con corte por crecida.

Ruta Provincial N° 26, en El Ceibal, también interrumpida por la crecida del río.

Ruta Provincial N° 48, en la localidad de El Carmen, con corte por crecida de río.

Ruta Provincial N° 29, a la altura del río Tesorero.

Tramos transitables pero con extrema precaución

Además, se informó que varias rutas continúan habilitadas, aunque con importantes complicaciones que obligan a los conductores a circular con precaución.

Entre los sectores con dificultades se encuentran:

Ruta Nacional N° 40, a la altura del río Grande en San Juan, donde se registran superficies blandas y caminos parcialmente borrados.

Ruta Nacional N° 9, a la altura de Huacalera, con presencia de sedimentos sobre la calzada.

Ruta Provincial N° 1, entre los kilómetros 83 y 85, con gran caudal de agua sobre la cinta asfáltica, habilitada únicamente para vehículos de gran porte.

Ruta Provincial N° 83, en Abra de Caña, con desmoronamiento de cerro.

Ruta Provincial N° 35, a la altura de Tilquiza, también afectada por desmoronamientos.

Ruta Provincial N° 20, en el tramo Los Blancos – El Cucho, con crecida de río.

Ruta Provincial N° 22, a la altura de El Pongo, con complicaciones por el aumento del caudal del río.

Recomiendan evitar viajes innecesarios

Ante este panorama, las autoridades solicitan a los conductores extremar las medidas de precaución, evitar circular por zonas afectadas y mantenerse informados sobre las actualizaciones del estado de las rutas, ya que la situación podría modificarse en función de las condiciones meteorológicas y de los trabajos que se realicen en los distintos sectores.