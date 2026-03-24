martes 24 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de marzo de 2026 - 09:13
Atención.

Estado de las rutas en Jujuy este 24 de marzo: varios cortes, desvíos y caminos con precaución

La transitabilidad de rutas en Jujuy muestra cortes por crecida de ríos, desmoronamientos y desvíos en zonas muy transitadas como RN 34 y RN 52.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de Jujuy difundió el estado de transitabilidad de rutas para este martes 24 de marzo. El informe incluye cortes totales, tramos transitables con extrema precaución y desvíos en sectores clave de la provincia, entre ellos la Ruta Nacional 52 y distintos puntos de la Ruta Nacional 34.

Lee además
Este es el estado de las rutas este lunes 23 de marzo en Jujuy: hay tres intransitables
Jujuy.

Estado de las rutas este lunes 23 de marzo en Jujuy: hay tres intransitables
Imagen ilustrativa
Informe.

El estado de las rutas este domingo después de las fuertes tormentas en Jujuy

Además de los caminos provinciales afectados por crecidas de ríos, sedimento sobre calzada y desmoronamientos, Vialidad Nacional informó cambios en la circulación en zonas muy transitadas de Jujuy por trabajos viales en marcha.

Rutas cortadas en Jujuy este 24 de marzo

image
Estado de las rutas en Jujuy.

Estado de las rutas en Jujuy.

Según el parte oficial, estos son los tramos intransitables:

  • RP 29, altura Tresorerro
  • Ruta Provincial 48, localidad de Carahunco, con corte por crecida de río
  • Ruta Provincial 37, camino a Talarco, con corte por crecida de río

Rutas transitables con precaución en Jujuy

El reporte también detalla una larga lista de caminos habilitados, pero donde se debe circular con mucho cuidado:

  • Ruta Provincial 19, camino a Normenta, paso habilitado solo para vehículos 4x4
  • Ruta Provincial 26, El Ceibal
  • Ruta Provincial 73, Puerta de Zenta
  • Ruta Provincial 73-D, Ocumaso
  • RP 6, tramo Santa Clara – El Fuerte
  • RP 83, altura de Caña por desmoronamiento del cerro
  • RP 35, camino a Tilquiza por desmoronamiento
  • RN 40, altura Río Grande de San Juan por suba del río, caminos cortados y borrados
  • Ruta Provincial 22, El Pongo, con corte por crecida de río
  • P 20 o Los Blancos, El Cucho, con corte por crecida de río
  • RN 40, altura Cañadón de Oros
  • RP 7, sector Cañadón Chico, Casa Colorada y Misa
  • RP 83, altura Paraje Aguada de Toro, en el tramo Libertador – San Francisco
  • RP 4, acceso a Laguna de Yala
  • RN 9, altura Huacalera, con sedimento sobre calzada
  • RP 75, Albarracín
  • RP 7, entre Loc. Casa Colorada y Loc. San Juan de Misa Rumi
  • RN 40, altura Río San Juan de Oro
  • RP 35, desde Arroyo Seco hasta el pie de la cuesta, altura Finca Calla Huasi
  • RN 40, entre El Cañadón y Paicone
  • RP 79, altura Abra laite, transitable con precaución
  • RN 52, km 158, 165 y 178, por acumulación de sedimento sobre la calzada
  • RP 11, altura Río Las Burras
  • RP 5, entre Loc de Santa Catalina y Cieneguilla, transitable con precaución
  • RP 67, transitable con precaución
  • RP 64, transitable con precaución
  • RP 65, transitable con precaución
  • RP 40, entre Orosmayo y Cusi Cusi, transitable con precaución
  • RN 40, desde Loc. de Susques hasta Loc. Puesto Sey
  • RN 34, entre RP 43 y RP 61, altura Manantiales, con desvío de tránsito; se recomienda circular con máxima precaución
  • RN 52, desde Salinas Grandes hasta empalme RP 70, por presencia de baches por tramos

Los desvíos vigentes en RN 52 y RN 34

Vialidad Nacional informó además cambios puntuales en la circulación sobre rutas nacionales muy transitadas.

Desvío permanente en Ruta Nacional 52

image

En la Ruta Nacional 52, a la altura del kilómetro 50 en paraje Ronqui Angosto, fue habilitado un desvío permanente para todo tipo de vehículos.

La medida rige por reparación de calzada en ese tramo. Las autoridades pidieron circular con extrema precaución, respetar la señalización preventiva y, en lo posible, evitar transitar de noche.

Desvío temporario en Ruta Nacional 34, acceso norte a San Pedro

image

En la Ruta Nacional 34, a la altura del km 1159, en el acceso norte a San Pedro de Jujuy, se implementó un desvío vehicular temporario por la obra de duplicación de calzada entre el límite con Salta y el empalme con la RN 66.

En ese sector:

  • quienes circulen en sentido sur-norte deberán hacerlo por la rama izquierda de la calzada en construcción
  • quienes transiten en sentido norte-sur lo harán por la rama derecha

Desvío permanente en Ruta Nacional 34 en San Pedro

image

También sobre la RN 34, entre los km 1190,6 y 1192,6, a la altura de San Pedro de Jujuy, rige un desvío vehicular permanente hasta que finalicen las obras.

En ese tramo:

  • el tránsito sur-norte será derivado por la rama izquierda
  • el tránsito norte-sur será desviado por la rama derecha

Recomiendan circular con máxima precaución

Tanto Seguridad Vial como Vialidad Nacional insistieron en que los conductores reduzcan la velocidad, respeten las señales viales y sigan las indicaciones del personal que regula el tránsito en los sectores afectados.

La recomendación general para este martes 24 de marzo es circular con máxima precaución, sobre todo en rutas con desvíos, sedimento sobre calzada, crecidas de ríos y sectores de montaña.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Estado de las rutas este lunes 23 de marzo en Jujuy: hay tres intransitables

El estado de las rutas este domingo después de las fuertes tormentas en Jujuy

A 50 años del golpe de Estado, los 145 desaparecidos de Jujuy: la lista completa

Día de la Memoria: marcha de los Pañuelos Blancos en Guerrero

Marcharán con una bandera bordada con los nombres de los 145 desaparecidos en Jujuy

Lo que se lee ahora
dia de la memoria por la verdad y justicia: actividades en jujuy a 50 anos del golpe de estado
Dictadura.

Día de la Memoria por la Verdad y Justicia: actividades en Jujuy a 50 años del golpe de Estado

Por  Federico Franco

Las más leídas

Obrasde las escaleras urbanas en San Salvador de Jujuy
Jujuy.

Cómo están las obras de las escaleras urbanas en San Salvador de Jujuy

Entró armado a una pizzería de avenida Almirante Brown y escapó con la recaudación video
Policiales.

"Fue una situación desesperante": así vivió el dueño el robo en San Pedrito

Alta concurrencia en Punta Corral: en los puestos de salud se quedaron sin insumos video
Jujuy.

Alta concurrencia en Punta Corral: en los puestos de salud se quedaron sin insumos

Talleres dePerico sumó a un campeón en el fútbol argentino como refuerzo
Cara nueva.

Talleres de Perico sumó a un campeón en el fútbol argentino como refuerzo

Frontera La Quiaca - Bolivia 
Comercio.

El peso boliviano cae y los argentinos cruzan a comprar: así se vive la frontera

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel