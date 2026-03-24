Estado de las rutas en Jujuy este 24 de marzo: varios cortes, desvíos y caminos con precaución

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de Jujuy difundió el estado de transitabilidad de rutas para este martes 24 de marzo. El informe incluye cortes totales, tramos transitables con extrema precaución y desvíos en sectores clave de la provincia, entre ellos la Ruta Nacional 52 y distintos puntos de la Ruta Nacional 34.

Informe. El estado de las rutas este domingo después de las fuertes tormentas en Jujuy

Jujuy. Estado de las rutas este lunes 23 de marzo en Jujuy: hay tres intransitables

Además de los caminos provinciales afectados por crecidas de ríos, sedimento sobre calzada y desmoronamientos, Vialidad Nacional informó cambios en la circulación en zonas muy transitadas de Jujuy por trabajos viales en marcha.

Según el parte oficial, estos son los tramos intransitables :

El reporte también detalla una larga lista de caminos habilitados, pero donde se debe circular con mucho cuidado:

Ruta Provincial 19 , camino a Normenta , paso habilitado solo para vehículos 4x4

, camino a , paso habilitado Ruta Provincial 26 , El Ceibal

, Ruta Provincial 73 , Puerta de Zenta

, Ruta Provincial 73-D , Ocumaso

, RP 6 , tramo Santa Clara – El Fuerte

, tramo RP 83 , altura de Caña por desmoronamiento del cerro

, altura de por RP 35 , camino a Tilquiza por desmoronamiento

, camino a por RN 40 , altura Río Grande de San Juan por suba del río, caminos cortados y borrados

, altura por Ruta Provincial 22 , El Pongo , con corte por crecida de río

, , con P 20 o Los Blancos, El Cucho , con corte por crecida de río

o , con RN 40 , altura Cañadón de Oros

, altura RP 7 , sector Cañadón Chico, Casa Colorada y Misa

, sector RP 83 , altura Paraje Aguada de Toro , en el tramo Libertador – San Francisco

, altura , en el tramo RP 4 , acceso a Laguna de Yala

, acceso a RN 9 , altura Huacalera , con sedimento sobre calzada

, altura , con RP 75 , Albarracín

, RP 7 , entre Loc. Casa Colorada y Loc. San Juan de Misa Rumi

, entre y RN 40 , altura Río San Juan de Oro

, altura RP 35 , desde Arroyo Seco hasta el pie de la cuesta, altura Finca Calla Huasi

, desde hasta el pie de la cuesta, altura RN 40 , entre El Cañadón y Paicone

, entre y RP 79 , altura Abra laite , transitable con precaución

, altura , transitable con precaución RN 52 , km 158, 165 y 178 , por acumulación de sedimento sobre la calzada

, , por RP 11 , altura Río Las Burras

, altura RP 5 , entre Loc de Santa Catalina y Cieneguilla , transitable con precaución

, entre y , transitable con precaución RP 67 , transitable con precaución

, transitable con precaución RP 64 , transitable con precaución

, transitable con precaución RP 65 , transitable con precaución

, transitable con precaución RP 40 , entre Orosmayo y Cusi Cusi , transitable con precaución

, entre y , transitable con precaución RN 40 , desde Loc. de Susques hasta Loc. Puesto Sey

, desde hasta RN 34 , entre RP 43 y RP 61 , altura Manantiales , con desvío de tránsito ; se recomienda circular con máxima precaución

, entre , altura , con ; se recomienda circular con RN 52, desde Salinas Grandes hasta empalme RP 70, por presencia de baches por tramos

Los desvíos vigentes en RN 52 y RN 34

Vialidad Nacional informó además cambios puntuales en la circulación sobre rutas nacionales muy transitadas.

Desvío permanente en Ruta Nacional 52

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En la Ruta Nacional 52, a la altura del kilómetro 50 en paraje Ronqui Angosto, fue habilitado un desvío permanente para todo tipo de vehículos.

La medida rige por reparación de calzada en ese tramo. Las autoridades pidieron circular con extrema precaución, respetar la señalización preventiva y, en lo posible, evitar transitar de noche.

Desvío temporario en Ruta Nacional 34, acceso norte a San Pedro

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En la Ruta Nacional 34, a la altura del km 1159, en el acceso norte a San Pedro de Jujuy, se implementó un desvío vehicular temporario por la obra de duplicación de calzada entre el límite con Salta y el empalme con la RN 66.

En ese sector:

quienes circulen en sentido sur-norte deberán hacerlo por la rama izquierda de la calzada en construcción

deberán hacerlo por la de la calzada en construcción quienes transiten en sentido norte-sur lo harán por la rama derecha

Desvío permanente en Ruta Nacional 34 en San Pedro

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También sobre la RN 34, entre los km 1190,6 y 1192,6, a la altura de San Pedro de Jujuy, rige un desvío vehicular permanente hasta que finalicen las obras.

En ese tramo:

el tránsito sur-norte será derivado por la rama izquierda

será derivado por la el tránsito norte-sur será desviado por la rama derecha

Recomiendan circular con máxima precaución

Tanto Seguridad Vial como Vialidad Nacional insistieron en que los conductores reduzcan la velocidad, respeten las señales viales y sigan las indicaciones del personal que regula el tránsito en los sectores afectados.

La recomendación general para este martes 24 de marzo es circular con máxima precaución, sobre todo en rutas con desvíos, sedimento sobre calzada, crecidas de ríos y sectores de montaña.