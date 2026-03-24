Estado de las rutas en Jujuy este 24 de marzo: varios cortes, desvíos y caminos con precaución

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de Jujuy difundió el estado de transitabilidad de rutas para este martes 24 de marzo. El informe incluye cortes totales, tramos transitables con extrema precaución y desvíos en sectores clave de la provincia, entre ellos la Ruta Nacional 52 y distintos puntos de la Ruta Nacional 34.
Además de los caminos provinciales afectados por crecidas de ríos, sedimento sobre calzada y desmoronamientos, Vialidad Nacional informó cambios en la circulación en zonas muy transitadas de Jujuy por trabajos viales en marcha.
Rutas cortadas en Jujuy este 24 de marzo
Según el parte oficial, estos son los tramos intransitables:
RP 29, altura Tresorerro
Ruta Provincial 48, localidad de Carahunco, con corte por crecida de río
Ruta Provincial 37, camino a Talarco, con corte por crecida de río
Rutas transitables con precaución en Jujuy
El reporte también detalla una larga lista de caminos habilitados, pero donde se debe circular con mucho cuidado:
Ruta Provincial 19, camino a Normenta, paso habilitado solo para vehículos 4x4
Ruta Provincial 26, El Ceibal
Ruta Provincial 73, Puerta de Zenta
Ruta Provincial 73-D, Ocumaso
RP 6, tramo Santa Clara – El Fuerte
RP 83, altura de Caña por desmoronamiento del cerro
RP 35, camino a Tilquiza por desmoronamiento
RN 40, altura Río Grande de San Juan por suba del río, caminos cortados y borrados
Ruta Provincial 22, El Pongo, con corte por crecida de río
P 20 o Los Blancos, El Cucho, con corte por crecida de río
RN 40, altura Cañadón de Oros
RP 7, sector Cañadón Chico, Casa Colorada y Misa
RP 83, altura Paraje Aguada de Toro, en el tramo Libertador – San Francisco
RP 4, acceso a Laguna de Yala
RN 9, altura Huacalera, con sedimento sobre calzada
RP 75, Albarracín
RP 7, entre Loc. Casa Colorada y Loc. San Juan de Misa Rumi
RN 40, altura Río San Juan de Oro
RP 35, desde Arroyo Seco hasta el pie de la cuesta, altura Finca Calla Huasi
RN 40, entre El Cañadón y Paicone
RP 79, altura Abra laite, transitable con precaución
RN 52, km 158, 165 y 178, por acumulación de sedimento sobre la calzada
RP 11, altura Río Las Burras
RP 5, entre Loc de Santa Catalina y Cieneguilla, transitable con precaución
RP 67, transitable con precaución
RP 64, transitable con precaución
RP 65, transitable con precaución
RP 40, entre Orosmayo y Cusi Cusi, transitable con precaución
RN 40, desde Loc. de Susques hasta Loc. Puesto Sey
RN 34, entre RP 43 y RP 61, altura Manantiales, con desvío de tránsito; se recomienda circular con máxima precaución
RN 52, desde Salinas Grandes hasta empalme RP 70, por presencia de baches por tramos
Los desvíos vigentes en RN 52 y RN 34
Vialidad Nacional informó además cambios puntuales en la circulación sobre rutas nacionales muy transitadas.
Desvío permanente en Ruta Nacional 52
En la Ruta Nacional 52, a la altura del kilómetro 50 en paraje Ronqui Angosto, fue habilitado un desvío permanente para todo tipo de vehículos.
La medida rige por reparación de calzada en ese tramo. Las autoridades pidieron circular con extrema precaución, respetar la señalización preventiva y, en lo posible, evitar transitar de noche.
Desvío temporario en Ruta Nacional 34, acceso norte a San Pedro
En la Ruta Nacional 34, a la altura del km 1159, en el acceso norte a San Pedro de Jujuy, se implementó un desvío vehicular temporario por la obra de duplicación de calzada entre el límite con Salta y el empalme con la RN 66.
En ese sector:
quienes circulen en sentido sur-norte deberán hacerlo por la rama izquierda de la calzada en construcción
quienes transiten en sentido norte-sur lo harán por la rama derecha
Desvío permanente en Ruta Nacional 34 en San Pedro
También sobre la RN 34, entre los km 1190,6 y 1192,6, a la altura de San Pedro de Jujuy, rige un desvío vehicular permanente hasta que finalicen las obras.
En ese tramo:
el tránsito sur-norte será derivado por la rama izquierda
el tránsito norte-sur será desviado por la rama derecha
Recomiendan circular con máxima precaución
Tanto Seguridad Vial como Vialidad Nacional insistieron en que los conductores reduzcan la velocidad, respeten las señales viales y sigan las indicaciones del personal que regula el tránsito en los sectores afectados.
La recomendación general para este martes 24 de marzo es circular con máxima precaución, sobre todo en rutas con desvíos, sedimento sobre calzada, crecidas de ríos y sectores de montaña.