El estado de las rutas en Jujuy este jueves 21 de mayo en una jornada lluviosa

La mañana lluviosa de este jueves volvió a generar complicaciones en distintos corredores viales. Desde la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial difundieron el estado de las rutas en Jujuy, donde varios sectores requieren circular con extrema precaución por obras, desmoronamientos y calzada deteriorada.
Además de los inconvenientes registrados sobre Ruta Nacional 9 y Ruta Nacional 66 en los accesos a San Salvador de Jujuy y Palpalá, también existen alertas en distintos puntos del interior provincial.
Sectores con circulación reducida en el área metropolitana
- Ruta Nacional 66 – Colectora izquierda, altura avenida Congreso, en Palpalá.
- Construcción de una dársena para transporte público.
- Circulación con extrema precaución.
Tránsito lento y complicaciones por la lluvia
La lluvia afectó la visibilidad durante las primeras horas del día y generó circulación más lenta en distintos accesos a San Salvador de Jujuy.
En varios sectores, conductores reportaron acumulación de agua sobre la calzada y demoras producto de las obras y reducciones de carril.
Las autoridades recomendaron respetar las señalizaciones y circular con precaución en rutas provinciales y nacionales afectadas por las condiciones climáticas.
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