El estado de las rutas en Jujuy este jueves 21 de mayo en una jornada lluviosa

Estado de las rutas en Jujuy.

La mañana lluviosa de este jueves volvió a generar complicaciones en distintos corredores viales. Desde la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial difundieron el estado de las rutas en Jujuy, donde varios sectores requieren circular con extrema precaución por obras, desmoronamientos y calzada deteriorada.

Además de los inconvenientes registrados sobre Ruta Nacional 9 y Ruta Nacional 66 en los accesos a San Salvador de Jujuy y Palpalá, también existen alertas en distintos puntos del interior provincial.

Rutas transitables con precaución en Jujuy Ruta Provincial 26 – El Ceibal.

Ruta Provincial 37 – Camino al Talar.

Ruta Provincial 73 – Puerta de Zenta.

Ruta Provincial 19 – Camino a Normenta.

Ruta Provincial 73B – Ocumaso.

Ruta Provincial 6 – Tramo Santa Clara – El Fuerte.

Ruta Provincial 83 – Altura Abra de Caña.

Ruta Provincial 35 – Camino a Tilquiza (desmoronamiento).

Ruta Nacional 40 – Altura Río Grande de San Juan de Oro (suelo blando).

Ruta Provincial 2 – El Pongo.

Ruta Provincial 83 – Paraje Aguada de Tigre, tramo Libertador – San Francisco.

Ruta Provincial 4 – Acceso a Laguna de Yala.

Ruta Provincial 75 – Altas Barrancas.

Ruta Provincial 7 – Entre Locsa y Colorado y Loc de San Juan de Misa Rumi.

Ruta Provincial 35 – Desde Arroyo Seco hasta el pie de la cuesta, altura finca Calla Huasi.

Ruta Nacional 40 – Entre El Cañadón y Paicone.

Ruta Provincial 79 – Altura Abra Lite, transitable con precaución.

Ruta Provincial 11 – Altura Los Burras, con precaución.

Ruta Provincial 5 – Entre Lloc de Santa Catalina y Cienguillas.

Ruta Provincial 67 – Transitable con precaución.

Ruta Provincial 64 – Transitable con precaución.

Ruta Provincial 65 – Transitable con precaución.

Ruta Provincial 40 – Entre Orosmayo y Cusi Cusi.

Ruta Nacional 40 – Desde Lloc de Susques hasta Puesto Sey.

Ruta Nacional 52 – Kilómetro 50, paraje Ronqui Angosto (reparación de calzada).

Ruta Nacional 34 – Entre Ruta Provincial 43 y Ruta Provincial 61, altura Manantiales, con desvío de tránsito y máxima precaución.

Ruta Nacional 52 – Desde Salinas Grandes hasta empalme Ruta Provincial 70 por presencia de baches. Estado de las rutas (1) Estado de las rutas en Jujuy (Imagen modificada con inteligencia artificial).

Sectores con circulación reducida en el área metropolitana Ruta Nacional 66 – Colectora izquierda, altura avenida Congreso, en Palpalá. Construcción de una dársena para transporte público. Circulación con extrema precaución.

Tránsito lento y complicaciones por la lluvia La lluvia afectó la visibilidad durante las primeras horas del día y generó circulación más lenta en distintos accesos a San Salvador de Jujuy.

En varios sectores, conductores reportaron acumulación de agua sobre la calzada y demoras producto de las obras y reducciones de carril. Las autoridades recomendaron respetar las señalizaciones y circular con precaución en rutas provinciales y nacionales afectadas por las condiciones climáticas.

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