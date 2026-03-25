River Plate en alerta: cambian la fecha de su debut en la Copa Sudamericana 2026

Atento River: cambió el día del debut en la Copa Sudamericana 2026.

La CONMEBOL alteró el cronograma de la Copa Sudamericana 2026 al comunicar ajustes en el calendario de la primera jornada. Dentro de esas modificaciones, uno de los cambios más relevantes impacta de manera directa en el estreno de River Plate, que finalmente deberá presentarse como visitante ante Blooming en Bolivia un día antes de lo previsto.

El partido, que en un comienzo había sido programado para el jueves 9 de abril, fue reprogramado y se disputará el miércoles 8 de abril a las 21:30 (hora argentina).

Cambió el día del debut en la Copa Sudamericana 2026. Esta modificación lleva al cuerpo técnico encabezado por Eduardo Coudet a reorganizar la planificación de traslados y los tiempos de recuperación de un plantel que atraviesa una serie de partidos de alta exigencia.

El desplazamiento hacia Bolivia se inserta en una etapa con compromisos determinantes para las aspiraciones del “Millonario”. Antes de emprender el viaje al país vecino, River Plate será local frente a Belgrano en el estadio Monumental, en el marco de la fecha 13 del Torneo Apertura.

Chacho Coudet Chacho Coudet En su regreso desde Bolivia, el equipo dirigido por Eduardo Coudet tendrá que presentarse como visitante ante Racing Club en el Cilindro de Avellaneda. Aunque aún no hubo una confirmación oficial por parte de la Liga Profesional, todo indica que el clásico de Avellaneda se disputaría el domingo 12 de abril a las 20:00. En cuanto a la agenda copera, apenas tres días después de ese compromiso frente a la “Academia”, el miércoles 15 de abril, River Plate será local ante Carabobo por la segunda jornada de la fase de grupos. Stefano Di Carlo, presidente de River. Stefano Di Carlo, presidente de River. El fixture de River en la Copa Sudamericana 2026 Fecha 1: miércoles 8 de abril, 21.30 - Blooming vs. River

Fecha 2: miércoles 15 de abril, 21.30 - River vs. Carabobo

Fecha 3: jueves 30 de abril, 21.30 - Red Bull Bragantino vs. River

Fecha 4: jueves 7 de mayo, 22.30 - Carabobo vs. River

Fecha 5: miércoles 20 de mayo, 21.30 - River vs. Red Bull Bragantino

Fecha 6: miércoles 27 de mayo, 21.30 - River vs. Blooming

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