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22 de marzo de 2026 - 19:47
Deportes.

River le ganó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el Torneo Apertura

Estudiantes de Río Cuarto había abierto el marcador, pero el gol fue anulado. Gonzalo Montiel y Maximiliano Salas marcaron para River. El VAR intervino más de una vez en el encuentro.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
River le ganó a Estudiantes de Río Cuarto

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