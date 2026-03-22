River le ganó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el Torneo Apertura

Noticia en desarrollo...
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Estudiantes de Río Cuarto había abierto el marcador, pero el gol fue anulado. Gonzalo Montiel y Maximiliano Salas marcaron para River. El VAR intervino más de una vez en el encuentro.
Noticia en desarrollo...
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.