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5 de abril de 2026 - 10:49
Jujuy.

Pascua con cielo gris en Jujuy: cómo estará el tiempo hoy

La jornada de Pascua presenta cielo mayormente nublado, posibles lluvias y una máxima cercana a los 22°C en la capital jujeña

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
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El pronóstico indica una mínima de 17°C y una máxima que ronda los 22°C. El tiempo se mantiene inestable durante la mañana, la tarde y la noche, con presencia de nubosidad y posibles chaparrones en distintos momentos.

Una mañana gris en la capital jujeña

Desde las primeras horas del día, el cielo se presenta mayormente nublado. La temperatura se mantiene fresca y el ambiente se percibe húmedo.

Las condiciones acompañan las actividades religiosas propias de la fecha, aunque con la necesidad de abrigo liviano. En algunos sectores se registran lloviznas débiles durante la mañana.

Tarde con posibles lluvias aisladas

Durante la tarde, el clima mantiene su inestabilidad. Se prevé un leve aumento de temperatura, con registros que alcanzan los 22°C.

La probabilidad de precipitaciones se ubica en valores intermedios. Se esperan chaparrones aislados, sin descartar mejoras temporarias en el cielo.

Noche con continuidad de la nubosidad

Hacia la noche, el cielo continúa cubierto. La temperatura desciende nuevamente y se mantiene el ambiente húmedo.

Las probabilidades de lluvias persisten, aunque de forma irregular. El viento se presenta leve y no genera cambios significativos en las condiciones generales.

Condiciones típicas de la temporada

El clima registrado responde a características habituales del mes de abril en la región. La combinación de nubosidad, humedad y temperaturas templadas marca el desarrollo de jornadas otoñales.

Estas condiciones generan escenarios variables, con momentos de estabilidad y otros con presencia de lluvias.

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