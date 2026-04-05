Domingo de Pascua: significado, horarios de las misas y actividades en Jujuy

El Domingo de Pascua , una de las fechas más importantes del calendario cristiano, será celebrado con misas, procesiones y actividades culturales en distintos puntos de Jujuy. La jornada marca el cierre de la Semana Santa y convoca a fieles y familias a participar de distintas propuestas religiosas y comunitarias.

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El Domingo de Pascua, también conocido como Pascua de Resurrección, es la festividad central del cristianismo. En esta fecha se conmemora la resurrección de Jesucristo al tercer día de su crucifixión, según los evangelios.

Domingo de Pascua: significado, horarios de las misas y actividades en Jujuy

Domingo de Pascua: significado, horarios de las misas y actividades en Jujuy

Para los creyentes, este día simboliza el triunfo de la vida sobre la muerte y representa un mensaje de esperanza y renovación espiritual.

La Pascua se celebra tras la Semana Santa, que comienza con el Domingo de Ramos. Además, funciona como referencia para otras celebraciones religiosas móviles, como la Ascensión (40 días después), Pentecostés (50 días después) y Corpus Christi (60 días después).

Prácticas y tradiciones para vivir la Pascua

Durante esta jornada, los fieles suelen realizar distintas actividades para celebrar la resurrección. Entre las más destacadas se encuentran bendecir el hogar, participar del “Vía Lucis”, asistir a representaciones religiosas o conciertos, y compartir reuniones familiares.

También es habitual decorar los hogares con símbolos de vida nueva, como flores y velas, y compartir mensajes de celebración con seres queridos.

Horarios de misas en la capital jujeña

En San Salvador de Jujuy, diversas iglesias anunciaron sus horarios para las misas de Pascua:

Iglesia Catedral: 7:30, 9:00, 11:30 y 20:00

Basílica San Francisco: 7:30, 9:00, 11:30 y 20:00

Parroquia San José Obrero (Cuyaya): 08:00 y 19:00

Capilla de Guadalupe (Barrio Norte): 09:00

Parroquia San Francisco Solano (Alto Comedero): 08:30

Parroquia San Juan Bautista: 08:30

Capilla Santa Cecilia y Santo Cura Brochero: 10:00

Capilla Madre Teresa: 11:30

Actividades en el interior de la provincia

Además de las celebraciones litúrgicas, distintas localidades organizaron actividades especiales.

En Tilcara se realizará la misa de Pascua y una procesión con la Virgen del Abra y Cristo Resucitado, acompañada por bandas de sikuris desde las 08:30.

En Fraile Pintado habrá conciertos religiosos a las 10:30 en la Pista de Skate.

Por su parte, Purmamarca recibirá presentaciones musicales en la Capilla Santa Rosa de Lima desde las 11:00, con entrada libre.

En San Antonio se desarrollará la feria “Domingos en Familia” en la plaza central a partir de las 16:00.