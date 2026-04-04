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4 de abril de 2026 - 11:33
Jujuy.

Ermitas en Tilcara: una tradición de fe y arte que se renueva cada Semana Santa

Familias, escuelas e instituciones mantienen viva una costumbre única en el marco del Vía Crucis Viviente con las ermitas en la ciudad de Tilcara.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
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En el corazón de la Quebrada de Humahuaca, esta práctica se mantiene vigente gracias al compromiso de las familias y de diversas instituciones que, generación tras generación, sostienen la elaboración de estos cuadros artesanales. Las ermitas no solo representan escenas religiosas, sino también el vínculo profundo entre la comunidad y sus tradiciones.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2026-04-04T111956.307

La confección de estas piezas comienza semanas antes, en talleres abiertos que se desarrollan en hogares y escuelas. Allí, grandes y chicos participan activamente en la creación de las obras, utilizando materiales naturales como flores, semillas, hojas, frutos, tierra de colores, piedras y maderas. Cada detalle es trabajado con dedicación sobre paneles de lienzo o arpillera, dando forma a imágenes de gran tamaño que luego serán exhibidas durante la procesión.

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Fe y tradición

El Viernes Santo, considerado un día de recogimiento y reflexión para la fe cristiana, las calles de Tilcara se transforman en escenario del tradicional Vía Crucis Viviente. A lo largo del recorrido, los fieles avanzan por las distintas estaciones que representan la Pasión de Cristo, acompañados por las ermitas que enmarcan cada momento con una estética única. La procesión, que incluye el paso del Cristo Yacente, genera una atmósfera conmovedora que combina espiritualidad y expresión artística.

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Las ermitas, ubicadas frente a las 14 estaciones del Vía Crucis, son paneles de varios metros cuadrados que destacan por su colorido y creatividad. Entre los elementos más utilizados se encuentran flores de Itatí, barbas de choclo, arcillas de distintos tonos y semillas, lo que aporta una identidad propia a cada obra. Esta práctica no solo refleja la religiosidad popular, sino también el respeto por la naturaleza y los saberes ancestrales.

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En los últimos años, esta tradición característica de Tilcara comenzó a expandirse a otras localidades de la quebrada, consolidándose como un atractivo cultural y turístico. Sin embargo, es en este pueblo donde las ermitas adquieren una dimensión especial, siendo un símbolo vivo de identidad comunitaria y una de las expresiones más auténticas de la Semana Santa en el norte argentino.

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