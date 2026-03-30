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30 de marzo de 2026 - 12:02
Jujuy.

Actividades en la Catedral por Semana Santa: cronograma completo

Llega Semana Santa, es por eso que ya está listo el cronograma de actividades con misas, procesiones y todo lo relacionado a esta fecha tan especial.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Actividades en la Catedral por Semana Santa: cronograma completo

Actividades en la Catedral por Semana Santa: cronograma completo

La Iglesia Catedral dio inicio a las actividades de Semana Santa con la celebración del Domingo de Ramos, una de las fechas más significativas del calendario litúrgico. El párroco de la Catedral, padre Manuel Alfaro, explicó que la jornada comenzó con la tradicional procesión alrededor de Plaza Belgrano, donde el obispo realizó la bendición de los ramos.

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“Después de la celebración, el obispo se trasladó a Tumbaya para recibir la imagen de la Virgen de Punta Corral”, detalló Alfaro, marcando así el comienzo de una semana cargada de espiritualidad.

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Una semana para profundizar la fe

El parroco destacó que cada día de la Semana Santa invita a reflexionar sobre distintos momentos de la Pasión de Cristo. “Es el inicio de la Semana Santa, cada día se celebra un misterio de la pasión de Cristo. Hoy recordamos el encuentro de Jesús con María, la hermana de Lázaro, y también comenzamos a meditar lo que será la traición de Judas”, expresó.

En este sentido, remarcó que las celebraciones permiten a los fieles adentrarse progresivamente en el significado de la entrega de Jesús.

Miércoles: Misa Crismal

El Triduo Pascual comenzará el miércoles con la Misa Crismal, que se celebrará a las 19 horas en el Colegio del Salvador. Durante esta ceremonia, el obispo bendecirá los óleos sagrados y los sacerdotes renovarán sus promesas.

“El obispo va a bendecir los óleos y nosotros, los sacerdotes, vamos a renovar las promesas del ministerio sacerdotal”, explicó el párroco.

Jueves Santo: misa y adoración

El jueves se celebrará la misa en la Catedral a las 20 horas, seguida del tradicional rito del lavado de los pies. Luego, los fieles podrán participar de la adoración al Santísimo Sacramento, que se extenderá hasta la medianoche.

Viernes Santo: adoración y procesión

El viernes tendrá lugar uno de los momentos más convocantes. A las 18 horas se realizará la adoración de la cruz y la celebración de la Pasión. Posteriormente, a las 20, se llevará a cabo la tradicional procesión.

“La gente nos espera para este recorrido hasta la iglesia San Francisco. Bajamos por Alvear y regresamos a la Catedral, donde el obispo brinda la bendición final”, indicó Alfaro.

Sábado de Gloria: celebración de la Pascua

Las actividades culminarán el sábado con la misa de Gloria a las 20 horas. En esta celebración, los fieles suelen participar llevando velas y botellas con agua para ser bendecidas.

“Celebramos que Cristo vence al pecado y a la muerte”, destacó el sacerdote.

Confesiones para preparar la Pascua

Por último, el padre Alfaro informó que durante los días miércoles, jueves y viernes se brindará el sacramento de la reconciliación. Las confesiones se realizarán en horario matutino, de 9 a 12, con el objetivo de que los fieles puedan prepararse espiritualmente para la Pascua.

De esta manera, la Catedral invita a la comunidad a participar de cada una de las celebraciones que forman parte de una de las semanas más importantes para la fe cristiana.

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