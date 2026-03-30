Semana Santa: qué pasa con el Viernes Santo y qué días no se trabaja

El Viernes Santo será feriado nacional inamovible en Argentina, según el calendario oficial difundido por el Gobierno.

El cronograma oficial de feriados y jornadas no laborables suele generar confusión respecto a si el Viernes Santo tiene carácter de feriado o no. En esta ocasión, la celebración de la Semana Santa se superpone con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas , lo que da lugar a un fin de semana largo para gran parte de la población .

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De acuerdo con el calendario difundido por la Jefatura de Gabinete de Ministros , el Viernes Santo está establecido como un feriado nacional inamovible . En consecuencia, quienes trabajen ese día deben percibir una remuneración doble , tal como lo estipula la Ley de Contrato de Trabajo .

A diferencia de otros años, el jueves anterior —que habitualmente se considera solo día no laborable — pasa en esta ocasión a ser feriado nacional , ya que coincide con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas .

El viernes, día en que se conmemora la crucifixión, tiene un carácter particularmente solemne, por lo que la abstinencia durante la Cuaresma , tiempo de preparación para Semana Santa se convierte en una práctica simbólica de respeto y devoción.

En esta oportunidad, el Viernes Santo se celebra el 3 de abril y está establecido como feriado nacional inalterable . La jornada queda comprendida dentro de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo , que en su artículo 181 equipara estos días al descanso dominical . Por este motivo, quienes presten tareas deben percibir una remuneración doble .

La Semana Santa recuerda los episodios bíblicos narrados entre la llegada de Jesús a Jerusalén y la resurrección de Cristo.

La particularidad de este año es que el Jueves Santo, que suele ser considerado día no laborable, también tendrá carácter de feriado. Esto ocurre porque coincide con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, una fecha fija que, según lo establecido por la Ley 27.399, no puede ser trasladada.

De este modo, tanto el jueves como el viernes de esa semana funcionarán como jornadas de descanso obligatorio para la mayoría de los trabajadores y estudiantes en todo el país.

Comprender la distinción entre feriado nacional y día no laborable resulta clave para determinar qué derechos laborales corresponden en cada situación.

A diferencia del feriado, que establece una pausa obligatoria y el pago doble si se trabaja, el día no laborable depende de la decisión del empleador: si la actividad se desarrolla con normalidad, se abona el salario habitual; en cambio, si la empresa no abre, el trabajador cobra igual sin prestar tareas.

Calendario Calendario de feriados 2026

Qué se conmemora el Viernes Santo

El Viernes Santo ocupa un lugar clave dentro del calendario cristiano. En esta fecha se conmemora la crucifixión y muerte de Jesucristo, hecho que, de acuerdo con la tradición, representa el punto más significativo de la Semana Santa. La jornada está antecedida por el Jueves Santo, día en que se recuerda la Última Cena de Jesús junto a sus apóstoles y la institución de la Eucaristía.

Según lo establecido por el Gobierno nacional, el Viernes Santo tiene carácter de feriado nacional inalterable debido a su relevancia dentro de la tradición cristiana.

En el país, esta fecha se aplica de manera general a toda la población, a diferencia de otras celebraciones religiosas que se consideran días no laborables únicamente para determinados credos, como sucede con las festividades judías o musulmanas.

La jornada inaugural de la Semana Santa recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén. En el Jueves Santo se rememora la Última Cena de Jesús con sus apóstoles.

Dentro de la tradición cristiana, el Viernes Santo está dedicado a meditar sobre la entrega de Jesús y su valor espiritual. Se trata de una jornada de introspección, ayuno y oración para los creyentes, en la que la actividad social y laboral suele disminuir en gran parte del país. Por este motivo, la normativa argentina le asigna la máxima categoría al declararlo feriado nacional inamovible.

Cuándo será el próximo feriado tras el Viernes Santo

Después del Viernes Santo, el próximo feriado nacional en el calendario es el 1 de mayo, cuando se celebra el Día del Trabajador. Al tratarse de una fecha inamovible, garantiza una jornada de descanso obligatorio tanto para trabajadores como para estudiantes, sin importar la actividad que realicen.

semana santa.png Tiempo de reflexión en Semana Santa

Según el calendario oficial de feriados 2026 difundido por el Gobierno nacional, a lo largo del año se incluyen otras fechas inamovibles, entre ellas: