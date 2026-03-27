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27 de marzo de 2026 - 11:45
Sociedad.

Semana Santa: por qué hay que evitar la carne y cómo reemplazarla sin perder proteínas

La Iglesia Católica marca días de abstinencia, como el Miércoles de Ceniza y los viernes de Cuaresma. Opciones proteicas y saludables para esta tradición.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La razón por la que no se debe comer carne en Semana Santa y tres opciones repletas de proteína para sustituirla. &nbsp;

La razón por la que no se debe comer carne en Semana Santa y tres opciones repletas de proteína para sustituirla.

 

Durante la Semana Santa, los fieles recuerdan la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo a lo largo de un ciclo de ocho días, marcado por distintas ceremonias y ritos religiosos. Entre las costumbres más extendidas de esta celebración se encuentra la renuncia a la carne roja.

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Se trata de una práctica que surge del Derecho Canónico, el cuerpo normativo que organiza la disciplina y funcionamiento interno de la Iglesia Católica, y que prescribe esta abstinencia como símbolo de penitencia y purificación espiritual.

La abstinencia de carne roja en Semana Santa representa un acto de penitencia religiosa.

¿Por qué no se puede comer carne en Semana Santa?

Durante la Semana Santa, se recuerda que Jesús fue crucificado y entregó su vida por los pecados de la humanidad, ofreciendo su cuerpo y sangre como sacrificio. Esta es una de las principales razones por las que durante estos días se evita el consumo de carne: renunciar a ella sirve como recordatorio del sufrimiento de Cristo en la Cruz.

Según la revista Desde la fe, publicación de la Arquidiócesis de México, y el padre Leonardo Tinoco, este acto se entiende como "una manera de ejercer el autodominio de nuestro cuerpo al que tanto le damos”.

La abstinencia en Viernes Santo recuerda la crucifixión y muerte de Jesucristo.

Estos son los días donde no se come carne, Semana Santa 2025

A lo largo de la historia, la Iglesia Católica ha señalado ciertos días en los que se debe practicar la abstinencia de carne. Entre ellos se incluyen el Miércoles de Ceniza, que marca el comienzo de la Cuaresma —un período de 40 días dedicado a la preparación espiritual para la Semana Santa—, todos los viernes de Cuaresma y, de manera especial, el Viernes Santo, jornada en la que se conmemora la crucifixión y muerte de Jesucristo.

El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la abstinencia cristiana a la carne.

La publicación Desde la fe detalla cuáles son los días en que los fieles católicos deben evitar el consumo de carne:

  • 5 de marzo (Miércoles de ceniza).
  • 14 de marzo.
  • 21 de marzo.
  • 28 de marzo.
  • 4 de abril.
  • 11 de abril.
  • 18 de abril.
Las proteínas vegetales son ideales para reemplazar carne durante esta época del año.

Tres sustitutos de proteína animal

Si decides reducir o eliminar la carne roja de tu dieta, es posible preparar tus comidas utilizando otros ingredientes que aporten la misma cantidad de proteínas necesarias para mantener el nivel de energía y el correcto funcionamiento de los distintos procesos biológicos del organismo.

En este sentido, las proteínas de origen vegetal se presentan como una alternativa ideal. A continuación, te mostramos algunos alimentos que puedes incorporar:

  • Soja: aporta grasas insaturadas y por cada 100 g equivale a 36 g de proteína.
  • Cacahuate: fruto secó que en la ingesta de 100 g aporta 567 calorías.
  • Lentejas: contiene una concentración alta en hierro, vitaminas, proteínas y es baja en grasa.
Lentejas
Lentejas
Lentejas

El Instituto Tomás Pascual Sanz, entidad dedicada a fomentar estudios en materia de salud y alimentación, sugiere que, al incorporar proteínas vegetales en la dieta, se combinen distintos grupos de alimentos. La recomendación es integrar cereales, legumbres y semillas, logrando así un aporte completo de todos los nutrientes esenciales.

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