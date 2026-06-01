Desde la Policía confirmaron que hay una persona detenida, esperan la autopsia y esta semana será la audiencia imputativa. (imagen por IA)

El hombre encontrado sin vida dentro de un utilitario en el cruce de Los Lapachos fue identificado como Braian Chiodini , de 32 años. La víctima era oriunda de Tucumán y trabajaba como viajante de autopartes. Según las primeras informaciones, se encontraba en Jujuy realizando cobranzas y ventas. La información fue confirmada por fuentes del Ministerio Público de la Acusación, en el marco de la investigación por el violento hecho ocurrido durante el fin de semana.

Policiales. Identificaron al hombre hallado muerto en Los Lapachos y hay un detenido

Policiales. Encontraron a un hombre sin vida dentro de una camioneta en Los Lapachos

El cuerpo había sido hallado en la intersección de Ruta Nacional 34 y Ruta Provincial 43, en una zona conocida como cruce Los Lapachos. Desde un primer momento, el caso generó un fuerte despliegue policial y judicial, debido a las condiciones en las que fue encontrado el cadáver.

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Hay una persona detenida

La comisario Emilse Ceballo, del área de Prensa de la Policía de la Provincia, habló con TodoJujuy y Canal 4 y confirmó que ya hay una persona detenida por el hecho.

“Ya hay una persona detenida por este hecho, se están continuando las investigaciones y se está a la espera de la autopsia”, señaló la referente policial.

Ceballo también indicó que la Fiscalía se encuentra impartiendo directivas para avanzar con las medidas correspondientes. “Casualmente la Fiscalía está impartiendo las directivas de que se realice la autopsia”, explicó.

La investigación comenzó por una denuncia

Sobre el avance de la causa y el único detenido hasta el momento, la comisario confirmó que las actuaciones se iniciaron a partir de una denuncia radicada el viernes por la noche.

“Todo fue a raíz de una denuncia realizada el viernes a la noche”, precisó Ceballo en diálogo con este medio.

La investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación, que busca determinar qué ocurrió con Chiodini, cuáles fueron las circunstancias de su muerte y si hubo más personas involucradas.

“Todo fue a raíz de una denuncia realizada el viernes a la noche” “Todo fue a raíz de una denuncia realizada el viernes a la noche”

Esperan la autopsia y habrá audiencia imputativa

Fuentes del MPA confirmaron que se espera la realización de la autopsia, un procedimiento clave para establecer la causa de muerte y otros datos relevantes para la causa.

Además, indicaron que la audiencia imputativa se realizará esta semana. Allí se conocerán formalmente los cargos contra la persona detenida y los detalles judiciales del avance de la investigación.

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