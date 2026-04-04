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4 de abril de 2026 - 18:14
País.

Semana Santa: la canasta de Pascuas aumentó más de un 60% este año

Los precios en Semana Santa registran aumentos significativos con relación al 2025. En estas Pascuas los argentinos buscaron cambiar sus hábitos de compra.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Semana Santa: la canasta de Pascuas aumentó más de un 60% este año

Semana Santa: la canasta de Pascuas aumentó más de un 60% este año

El consumo durante Semana Santa 2026 muestra un escenario marcado por fuertes aumentos de precios en productos tradicionales y cambios en los hábitos de compra. Mientras algunos artículos registran subas de hasta el 63%, los consumidores optan por estrategias para optimizar sus gastos sin resignar completamente las celebraciones.

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Aumentos significativos en productos tradicionales

Los alimentos típicos de Pascua experimentaron incrementos importantes respecto al año anterior. Entre los casos más destacados, la rosca artesanal de 500 gramos registró una suba del 63%, pasando de $8.000 a $13.000.

También se incrementaron otros productos: la rosca de mayor tamaño subió 52%, mientras que la versión industrial alcanzó un aumento del 47%. En el rubro pescados, el calamar tuvo una suba del 58%, el filet de merluza del 27% y las milanesas de pescado del 15%.

En cuanto a los huevos de Pascua, los aumentos llegan hasta el 49%, con opciones rellenas de 500 gramos que rondan los $29.900. Especialistas atribuyen estas subas, en parte, al incremento internacional del precio del cacao y a la presión de la demanda externa en productos del mar.

Consumo más racional y enfocado

Frente a este contexto, los hogares no dejan de consumir, pero reorganizan sus prioridades. Se observa una tendencia a comprar productos puntuales, reducir cantidades y planificar con mayor cautela.

El gasto se concentra principalmente en artículos específicos de la celebración y en experiencias, como salidas o reuniones familiares, en lugar de grandes compras.

Crecimiento del comercio electrónico

El comercio digital continúa ganando protagonismo en las compras de Pascua. En las semanas previas, se registró un aumento en las ventas online, con una fuerte demanda de huevos de chocolate y productos vinculados a la elaboración artesanal.

Además, los consumidores utilizan estas plataformas para comparar precios, acceder a promociones y facilitar la compra, consolidando un cambio en los hábitos de consumo.

Turismo: escapadas cercanas y decisiones cuidadas

El turismo también forma parte del gasto de Semana Santa, aunque con decisiones más medidas. Las escapadas cortas y los destinos cercanos se posicionan como las opciones más elegidas.

Entre los destinos nacionales más buscados aparecen Puerto Iguazú, San Carlos de Bariloche, Ciudad de Buenos Aires y Mendoza.

En el exterior, se destacan Río de Janeiro y Santiago de Chile como los destinos más elegidos.

Los paquetes turísticos registraron aumentos cercanos al 30% interanual, y una parte importante de los viajeros opta por financiarlos con tarjeta de crédito.

Cambios en los hábitos de viaje

Otra tendencia que se consolida es la toma de decisiones a último momento. Un porcentaje significativo de viajeros define sus planes pocos días antes del fin de semana largo, en función de variables como precios o condiciones climáticas.

Además, predominan las estadías cortas y los viajes en pareja o en grupos reducidos, lo que refleja un consumo más estratégico y ajustado.

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